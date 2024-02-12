İnşaat Mühendisleri'nde Bursa'da 'Erdem' dönemi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nde iki liste olarak gidilen seçimleri Serdar Atilla Erdem’in Başkan Adayı olduğu Çalışma Grubu listesi kazandı.BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde gerçekleştirildi. Seçimi, Serdar Atilla Erdem kazandı.

İki liste olarak gidilen seçimlere, İMO Bursa Şubesi’nin 6 bin 589 üyesinden 2 bin 807’si katıldı. Oda sicil numarasına göre sınıflandırılan üyeler, 17 sandıkta oy kullandı. Çalışma Grubu’nun başkan adayı Serdar Atilla Erdem bin 670 oy alırken, Çağdaş Mühendisler Grubu’nun adayı Ülkü Küçükkayalar ise bin 137 oy aldı. 533 oy farkla Oda’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olan Serdar Atilla Erdem, “Bu seçimin galibi üyelerimiz, kazanan İMO Bursa Şubesi. Bundan sonra hep birlikteyiz. İMO Bursa Şubesi olarak çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içinde sürdürmeye devam edeceğiz” mesajı verdi.

İMO Bursa Şubesi’nin Serdar Atilla Erdem başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu'nda; Metin Yaran, Erdem Yardımcı, Mahmud Sami Döven, Rüştü Şanlı, Ayşegül Özbek, Oğuzhan Kurt görev aldı.