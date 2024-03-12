İnşaat maliyetleri arttı

TÜİK verilerine göre İnşaat Maliyet Endeksi yıllık yüzde 67,87 oranında, aylık ise yüzde 15,70 artış gösterdi. Artışın büyük bir bölümü inşaatlardaki işçilik endekslerine yansıdı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Maliyet Endeksi'ne ilişkin Ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,70 artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,13 artarken, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,29 arttı, işçilik endeksi yüzde 103,46 arttı.

Öte yandan bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,92 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,90 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 102,88 arttı.

Bu arada bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksindeki artışlar ise yıllık yüzde 71,09, aylık ise yüzde 14,99 olarak yansıdı.