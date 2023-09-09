İngiltere Büyükelçisi Jill Morris’ten Başkan Böcek’e ziyaret

İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede başta turizm, tarım ve ticaret olmak üzere her alandaki işbirliğinin daha da ileri seviyeye taşınması noktasında yapılabilecekler ele alındı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’yı ziyaret eden İngiltere Büyükelçisi Jill Morris’i makamında ağırladı. Büyükelçi Morris’in ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile Başkan Danışmanları Osman Ayık ve Lokman Atasoy da hazır bulundu.

BAŞKAN BÖCEK ANTALYA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

“Her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine hazırız” diyen Başkan Muhittin Böcek, Büyükelçi Morris’e Antalya’nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Antalya’da deniz, kum ve güneşin yanı sıra turistlere yönelik sağlık turizminin de ön planda olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Antalya’da turizmin yanı sıra verimli topraklar vardır. Tarım da en önemli sektörümüzdür. Türkiye’nin sebze, meyve ihtiyacının yüzde 50’si Antalya’dan karşılanmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere elektrik enerjilerinin yüze 85’ini ödüyoruz. Tohum, fide, fidan desteği sağlıyoruz. İngiltere’den kentimize gelen turist sayısının artmasını isteriz” dedi

İNGİLİZ HALKI ANTALYA’DA ÇOK MUTLU

Türkiye’de ve Antalya’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İngiliz Büyükelçi Morris de İngiliz halkının Antalya’da çok mutlu olduğunu ve burayı çok sevdiğini belirtti. Büyükelçi Morris, “İngiliz vatandaşlarımıza göstermiş olduğunuz yakın ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Antalya’da o kadar mutlular ve o kadar entegre olmuşlar ki hiçbir şikayet ya da olumsuz dönüş almıyoruz” diye konuştu.

ÇEVRE PROJELERİ ANLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ile ilgili projelerini merak eden Büyükelçi Morris’e Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy belediyenin bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.