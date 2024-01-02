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İnegöl’ün Nöbetçi Kitaphane’si öğrencilere büyük bir fırsat

GÜNDEM 02.01.2024, 13:22
İnegöl’ün Nöbetçi Kitaphane’si öğrencilere büyük bir fırsat

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Nöbetçi Kitaphane; kitap okuma alanları, ders çalışma alanları ve engelliler için sağladığı birçok kolaylıkla her gün yüzlerce öğrenciye hizmet veriyor.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - İçerisinde 8 bin 500 kitap bulunan ve aynı zamanda ücretsiz çay ve kahve ikramlarının da olduğu Nöbetçi Kitaphane’de kitap okuma alanları, ders çalışma alanları, görme engelliler için Braille kabartma yazıcı, engelsiz sanal gerçeklik platformu, katalog tarama sistemi ve bilgisayar alanları yer alıyor. Merkez, engelli bireylerin de tüm alanlarını sorunsuz şekilde kullanabileceği şekilde dizayn edilmiş bulunuyor.

“BİRİNCİ MEKAN EVİNİZ, İKİNCİ MEKAN İŞİNİZ, ÜÇÜNCÜ MEKAN İSE KÜTÜPHANENİZ”

Gençlerin kendilerine, geleceğe yönelik bir şeyler katmaları için buradaki kütüphanelerin oluşturulduğunu belirten kütüphane görevlisi, “Burası yaklaşık 2-3 yıl önce oluşturuldu. Sabah 08:00’de açılıyor, gece 00:00’a kadar hizmet veriyor. Haftanın 6 günü açık. Buradaki asıl amacımız öğrencilerin, İnegöl halkının ve 14 yaş üzeri bütün kullanıcıların kitaplarla, kütüphane ile iç içe bir hayat sürmesidir. Biz bunu üçüncü mekan olarak düşünüyoruz. Birinci mekan eviniz, ikinci mekan işiniz, üçüncü mekan ise kütüphaneniz... Zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıp daha çok kütüphanelere gelerek ders çalışarak, kitap okuyarak ve buradaki imkanlardan faydalanarak güzel, hoş vakit geçirip kendilerine ve geleceğe yönelik bir şeyler katmaları için buradaki kütüphanelerimiz oluşturuldu. Burası ile birlikte farklı konumlarda 3 kütüphanemiz var. Hepsinin içerisinde toplam 20 bini aşkın kitabımız var. Bu kitaplarımızın hepsi kataloglu, internet sitemizden araştırıp kitapların ne olduğunu ve nerede olduğuna bakarak gelebilirler. Burada çalışan öğrencilerimize sağladığımız kolaylıklar var. Günlük 10 sayfa çıktı alabiliyorlar. Wİ-Fİ’den yararlanabilirler. 15 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilirler. Yoğunluktan etkilenmemeleri için de rezervasyon sistemini kullanıyoruz. Rezervasyonlarımız saatlik olarak 4 saat ve 8 saat şeklinde oluyor. Rezervasyon kayıtlarına göre masa numaralarına gelip diledikleri kadar çalışabiliyorlar. Yaklaşık 20 bine yakın üyemiz mevcut. Aylık 7 bini aşkın sirkülasyonumuz ve bin tane yeni kaydımız olmaktadır.” dedi.

NÖBETÇİ KİTAPHANE’DE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK NELER VAR?

Nöbetçi Kitaphane’de üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik her pazar günü TYT deneme sınavı olduğunu belirten kütüphane görevlisi, “Askıda test uygulamamız da var. Üniversiteyi kazanıp mezun olan öğrencilerin verdikleri az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış kitapları, ihtiyacı olan kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Her ayın sonunda Pazar günleri TYT sınavlarımız oluyor. Öğrenciler bu sınavlarda il geneli, Türkiye geneli sonuçları ile ilerleme durumlarını görebilirler. Sınavları yaklaştıkça çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bahar şenlikleri, satranç turnuvaları ve kütüphane içerisinde küçük oyunlarla onların bağını daha fazla kuvvetlendirecek şekilde burada onlara karşı güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİ 8 SAATİ AŞIYOR

Kütüphaneden yararlanan öğrenciler ise Nöbetçi Kitaphane ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kütüphane koşullarından oldukça memnunuz. İstediğimiz saatte yer bulabiliyoruz. Haftanın 6 günü gelmeye çalışıyoruz. Pazar günü yapılan denemelere katılmaya gayret ediyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Çalışma sürem 8 saati aşıyor. Belediyemiz çok güzel bir proje yapmış. Ortam gayet güzel.”

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