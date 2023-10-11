İnegöl’ün merkezi 390 araçlık otoparkla nefes alacak

Bursa İnegöl Belediyesi’nin şehrin merkezinde hayata geçirdiği Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park projeleriyle 390 araçlık otoparkta hizmete girecek. Açık ve kapalı otoparklarla şehrin merkezi nefes alacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin merkezinde iki dev projeyle İnegöl’ün çehresini değiştiriyor.

İçerisinde belediye hizmet binasının da yer aldığı Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesi ile hemen karşı adada hayata geçirilen Merkez Park projeleri şehrin merkezine katacakları görsel değerin yanı sıra, her iki projede yer alan toplam 390 araçlık otoparkla da parklanma ve trafik sorununa ilaç olacak.

7/24 YAŞAYAN MERKEZ; YENİ KENT MEYDANI VE YAŞAM ALANI

Şehir merkezinde yeni bir yaşam alanı olarak ifade edilen Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı içerisinde barındırdığı belediye hizmet binasının yanı sıra; meclis salonu, toplantı salonları, gençlerin uğrak mekanı olacak Nöbetçi Kitaphane, ilçe halkının kültür sanatla buluşacağı sergi salonu, kafeterya, İnegöl’ün asırlık lezzetlerinin sunulacağı Gastro İnegöl Restoranı ile 7/24 yaşayan ve her yaştan bireye hitap eden bir merkez olacak. Tüm bunların yanında projede açık ve kapalı toplam 190 araçlık otopark mevcut.

Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı projesinin hemen karşısında yükselen Merkez Park projesi de İnegöl’ün yeşil meydanı olacak. Eski hükümet konağının bulunduğu alan ile sedir kafenin bulunduğu karşılıklı iki ada üzerinde projelendirilen Merkez Park içerisinde yeşil alan ağırlıklı; kafeterya, ¬etkinlik alanları, ATM alanları, bisiklet park yerleri ve taksi durağı yer alacak. Merkeze bir düzen ve intizam getirecek, dağınık yapılaşmayı toplayacak uygulama içerisinde de açık ve kapalı olarak 200 araçlık otopark da yer alıyor.

İnegöl Belediyesi’nin iki vizyon projesiyle birlikte şehir merkezi 390 araçlık otoparka kavuşacak. Trafik ve parklanma yoğunluğunun her geçen gün arttığı günümüzde, atılacak bu adımla şehir merkezi nefes almış olacak. Otoparklar günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilirken, kapalı ve açık olarak planlanan otoparkların kapalı bölümleri içerisinde elektrikli araç dolum alanları da yer alıyor.

SEMBOL BİR MEYDAN VE ŞEHİR MERKEZİ DOĞUYOR

Şehrin merkezini yeniden dizayn edecek projelere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, kısa süre içerisinde hizmete açılacak her iki alanın da İnegöl için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Başkan Taban, “Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park projeleri hem üzerinde bulunan alanlarla şehrin değerine değer katacak hem de otoparklarıyla bu alanda önemli bir açığı kapatmış olacak. Kent Meydanı ve Yaşam Alanı 7/24 yaşayan, her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı bir merkez olacak. Burada belediyemizin hizmet binası da yer alacak. Ancak projenin büyük çoğunluğu sosyal alanlardan oluşuyor. Merkez Park ile de bütünleştiğinde İnegöl’ümüz modern, örnek bir meydana ve şehir merkezine kavuşmuş olacak. Sembol bir meydan ortaya çıkacak burada” dedi.