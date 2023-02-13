İnegöl’ün Acil Toplanma Alanları 'Afet Çantası' uygulamasında

Bursa'da İnegöl ilçesinin deprem hazırlıkları ve toplanma alanlarına dair vatandaşı bilgilendirmek adına İnegöl Belediyesi’nden Afet Çantası uygulaması açıklaması geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası 2021 yılında hazırlayarak uygulamaya aldığı Afet Çantası uygulamasını yeniden hatırlattı.

İlçe halkına uygulama içerisinde deprem sonrası toplanma alanlarının da yer aldığı mobil uygulamayı mutlaka telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunuldu.

Afet Çantası uygulamasında; afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında yapılacaklarla birlikte güvendeyim, güvende değilim ve acil yardım butonu gibi birçok modülün yer alıyor. Uygulamanın temel amacı vatandaşlarımızın güvenliğini arttırmak. Örneği içerisinde yer alan “Güvendeyim” butonuyla herhangi bir doğal afet ve acil durum anında kayıtlı telefon numaralarına internet bağlantısına ihtiyaç olmaksızın konum ve güvende olduğuna dair bilgiler SMS olarak iletilmektedir. Acil Yardım Butonuyla 112 Acil Servis anlık aranabilmektedir. Yardım Düdüğüyle birlikte acil durumlarda yüksek sesli düdük çalmaktadır.

TOPLANMA ALANLARI LİSTESİ DE UYGULAMADA MEVCUT

Bunların haricinde uygulama içerisinde İnegöl Belediyesi’nin daha önceden belirlenmiş olan Acil Toplanma Sahaları listesi de yer alıyor. Aynı şekilde ilk yardım bölümü ve son Depremler gibi birçok konuda da ayrıntılı bilgilendirmeler bulunuyor. Şehrin tüm merkez mahallelerinin toplanma alanları, uygulama içerisinde listeli şekilde bulunuyor.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi tarafından “Önce tedbir, sonra kriz yönetimi” sloganıyla gerçekleştirdiği Doğal Afetler Risk ve Eylem Planı çalışması kapsamında İnegöl Belediyesi ile birlikte dış paydaşlar; AFAD, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü, İnegöl Kent Konseyi, İNDAK, İHH, İTSO, Türk Kızılayı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden uzmanların yer aldığı 11 kişilik bir kurul oluşturuldu. Kurul; kısa, orta ve uzun vadede yapılacak 193 maddelik eylem planını hazırladı. İnegöl ölçeğinde “Taslak Eylem Planı Cetveli” resmi yazı marifetiyle ilgili kurumlara gönderildi.