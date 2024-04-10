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İnegöl’de bayram birlik beraberlik mesajlarıyla başladı

İnegöl protokolü, Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanında yeni hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu Şehrin tüm dinamiklerinin katıldığı törende, birlik beraberlik mesajları verildi

GÜNDEM 10.04.2024, 13:26
İnegöl’de bayram birlik beraberlik mesajlarıyla başladı

İnegöl protokolü, Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanında yeni hizmet binası önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu. Şehrin tüm dinamiklerinin katıldığı törende, birlik beraberlik mesajları verildi.BURSA (İGFA) - İnegöl protokolü, Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar olmak üzere şehrin tüm dinamiklerinin katıldığı tören, İnegöl’ün kent meydanı ve yeni yaşam alanı içerisinde İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde yapıldı. 11.00’da başlayan programda, birlik beraberlik mesajları verildi.

“BURADA VATANDAŞLARIMIZA GÜZEL HİZMETLER YAPILMAYA DEVAM EDECEK”

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Belediye Başkanı Alper Taban bir selamlama konuşması yaptı. Taban, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah’a şükrediyorum bizleri bugünlere eriştirdiği için. Bugün bayramlaşma törenimizi de Yeni Kent Meydanımızda yapıyoruz. İnşallah burada vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapılmaya devam edilecek” dedi.

“UMUTLARIN TAZELENDİĞİ BİR BAYRAMA ERİŞTİK”

Ramazan ayını idrak ettiğimizi hatırlatan Taban, şöyle devam etti: “Ramazan kardeşlik, birlik beraberlik. Cenabı Allah küslerin barıştığı, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği güzel bir bayrama da bizi kavuşturdu. Ramazan ayı içinde de güzel bir seçim gerçekleştirildi. Muhtarlarımız, azalarımız, meclis üyelerimiz seçildi. Her birine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Milletimiz bir karar verdi ve bu kararlar neticesinde görev alan arkadaşlarımız da inşallah güzel şekilde işlerimizi yürütüyor olacağız.”

“Bir taraftan da içimizin burkulduğu, acıdığı ve bizim kadar mutlu şekilde bayramı idrak edemeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Özellikle Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm toplumların huzura ermesini, barış ortamına kavuşmasını diliyorum. Kötülük edenleri de Cenabı Allah kahrı perişan eylesin. Hükümetimiz de milletimiz de bunların üzerinden gelmek için mücadele edeceğiz.”

“ARTIK BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İNEGÖL VE BURSA İÇİN ÇALIŞMA VAKTİ”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise yeni meydanda ilk bayramlaşma töreninin yapıldığına dikkat çekerek; “Bu mekan çok güzel oldu. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnegöl’ümüze yakışan bir bina ve meydanı İnegöl’ümüze kazandırdılar. Eski hükümet binasının olduğu alan da güzel bir meydan olarak hizmet vermeye başladı. Yeni meydanımızın da ilk bayramlaşmasını gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Bir yandan ramazan ayını idrak ettik. Rabbim nice ramazan ve bayramlara erişmeyi nasip etsin. Ramazan ve bayramı yaşayamayan Müslüman kardeşlerimizin de yaşadıkları zulümlerin son bulmasını arzu ediyoruz. Ramazan ayında bir yandan da seçimler yapıldı. İnegöl ve Bursa’da demokrasi şöleni şeklinde bir seçim oldu. Artık birlik ve beraberlik içerisinde İnegöl ve Bursa’mız için çalışma vakti” ifadelerinde bulundu.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan, “Rabbimize hamd olsun sağlık ve huzurla, birlik beraberlik içerisinde bir bayrama daha eriştik. Gönül coğrafyamızda ve dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı çeken kardeşlerimizin de gerçek anlamda bayram yapabileceği günlerin gelmesini diliyorum. Ramazan manevi iklimi, bolluk ve bereketiyle bir ay boyunca bizleri terbiye etti. Şimdi de inşallah affa kavuşmuş şekilde bayramı bizlere nasip etti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

PROTOKOLDEN GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELLERE ZİYARET

Konuşmaların ardından tören ikramlarla devam ederken, ardından protokol üyeleri sırasıyla; İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, Zabıta Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

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