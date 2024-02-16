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İnegöl'ün talepleri Bereket Sofrası Buluşmaları'nda dinleniyor

GÜNDEM 16.02.2024, 10:15
İnegöl'ün talepleri Bereket Sofrası Buluşmaları'nda dinleniyor

Belediye Başkanı Alper Taban’ın her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ bu hafta Mesudiye Mahallesi Merkez Camisinde gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından mahalle sakinleriyle zeytin, peynir ve İnegöl simidi eşliğinde mahallenin sorunları konuşuldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Mesudiye Mahallesi oldu. Bereket Sofrası bu sabah Mesudiye Merkez Camisinde kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Mesudiye Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle bir araya geldi.

MAHALLENİN SORUNLARI KONUŞULUYOR

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

BEREKET SOFRASINDA SÖZ VATANDAŞIN

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cami yakınında bulunan kıraathanede cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve İnegöl simidiyle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bereket Sofrası buluşmalarının amacının vatandaşları dinlemek olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bereket Sofrası adı altında bu sofraları göreve geldiğimiz günden beri kuruyoruz. Bu vesileyle farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizin cemaatleriyle bir araya geliyoruz. Soframızı bereketlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların amacı sizlerin taleplerini, şikayetlerini, öneri ve isteklerini dinlemek. İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle ve parti yöneticilerimizle bir aile olarak buradayız. Sizleri dinlemek için geldik. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Mahallemizle ilgili bizlerle sürekli istişare halinde” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.

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