Son Dakika

İnegöl ulaşımda çağ atlayacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl trafiğine akılcı çözümler sunan projelerini açıkladı. Kuzey Çevre Yolu, Alanyurt bölgesinden merkeze ve Akhisar’a yeni bağlantı yolları, merkezde ana arterleri bağlayacak yeni yollar ile toplu ulaşımda ve alternatif ulaşımda devrim niteliğinde yeniliklerin yer aldığı projelerle İnegöl ulaşımda çağ atlayacak.BURSA

GÜNDEM 19.03.2024, 11:56
İnegöl ulaşımda çağ atlayacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl trafiğine akılcı çözümler sunan projelerini açıkladı. Kuzey Çevre Yolu, Alanyurt bölgesinden merkeze ve Akhisar’a yeni bağlantı yolları, merkezde ana arterleri bağlayacak yeni yollar ile toplu ulaşımda ve alternatif ulaşımda devrim niteliğinde yeniliklerin yer aldığı projelerle İnegöl ulaşımda çağ atlayacak.BURSA (İGFA) - Her alanda şehri ileriye taşıyacak vizyon projelerle yeni dönemi inşa etmeye hazırlanan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, trafik ve ulaşımda şehre çağ atlatacak, İnegöl trafiğine akılcı çözümler sunan projelerini açıkladı. Trafik Ulaşım Planı, Kuzey Çevre Yolu, Alanyurt-Akhisar ve Alanyurt bölgesinden merkeze alt geçit ile Hastane Caddesinden Osmanbey Caddesine yeni bağlantı yolunu içerisinde barındıran yeni yolların açılması, alternatif toplu ulaşım planları, yeni otoparklar, yol kaplama çalışmaları, tretuvar çalışmaları, akıllı kavşak ve sinyalizasyon, konforlu toplu ulaşım, yeni bisiklet yolları, park et devam et sistemi, scooter ve bisiklet park alanları ve merkezi yayalaştırma çalışmalarını kapsayan projelerle İnegöl 5 yılda ulaşım ve trafik konusunda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşayacak.

15 KM’LİK KUZEY ÇEVRE YOLU

Ulaşımda 5 yıllık süreçte neler planlandığını tek tek anlatan Başkan Taban; trafik ve ulaşım projelerini şöyle sıraladı: “Trafik Ulaşım Planımızı; Trafik Master Planı ve Toplu Ulaşım Master Planını olarak iki başlık altında değerlendiriyoruz. Önceliğimiz Trafik Master Planı… Bu alanda da yeni imar yollarının açılması, bağlantı yollarının açılması, trafik kapasiteleri, hacimleri ve kullanım oranlarına göre kamulaştırmaların yapılması, yeni otopark alanlarının üretilmesi gibi konular yer alıyor. Önceliğimiz ve önem verdiğimiz konular ise alternatif çözüm yolları. Trafik Master Planımız doğrultusunda; içerisinde 2 köprü ile 1 viyadük bulunan, toplamda 15 km’lik Kulaca-Şehitler istikametini kapsayacak Kuzey Çevre Yolu projemiz. Ankara karayolu ile Yeni İnegöl bölgelerimizi içerisine alan yeni çevre yolu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

3 KRİTİK NOKTAYA BAĞLANTI YOLU

“Alanyurt bölgemiz ile merkezi ve Akhisar bölgesini birleştirecek projelerimiz de kıymetli. Esentepe kavşağından başlayan, Akhisar köprüsüne ulaşan bağlantı yolu projemiz var. Ayrıca Kozluca bölgesi olarak ifade edilen Tuna Boyu Caddesinden yeni bir yol aksı oluşturarak Merpa Pazar yerimizin karşısına arabalı alt geçit ile bir bağlantı yolu projemiz var. Şu anda o bölgede bir yaya alt geçidi mevcut. Yine Adnan Menderes Bulvarı, Eski Hastane Caddesi ve Osmanbey Caddesi aksında yeni bir bağlantı yolu açarak akışı Kasımefendi Caddesi ile Osmanbey Caddesine bölmüş olacağız. Bu akslardaki çalışmalarımızla İnegöl trafiği ciddi bir rahatlama yaşayacak.”

150 KM İMAR YOLU AÇILACAK

“Ana arterler ile trafiği rahatlatırken, merkez ve kırsalda sokak ve ara yolların da sayısını arttıracağız. Şehrimizin 116 mahallesinde toplam 150 km yeni imar yolu açmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde merkez mahallelerde açılmamış planlı imar yolu kalmayacak.”

KIRSALDA KAPLANMAMIŞ YOL KALMAYACAK

“Yolların miktarı kadar kalitesi de önemli. Alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla yol kaplama çalışmalarına ağırlık vereceğiz. 116 mahallemizde toplam 500 bin m2 yol kaplama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Kırsal mahallelerimizde kaplanmamış yol kalmayacak.”

AKILLI KAVŞAK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

“Akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde artan araç sayımızın beraberinde getirdiği trafik sorununa akıllı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda şehrimizin muhtelif alanlarında akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

BİSİKLET ŞEHRİ İNEGÖL’E BİSİKLET YOLLARI

“Bisiklet şehri İnegöl’ümüzün tarihine uygun bir şekilde bisiklet yolu ağımızı güçlendirecek kesintisiz rotalar oluşturmayı amaçlamaktayız. Ulaşım Master Planımız kapsamında bisiklet yollarımızı bu dönemde de arttırmaya devam edeceğiz. Yine İnegöl’ümüzde yaygın olarak kullanılan bisikletler ve son dönemde yaygınlaşan scooter kullanımlarının beraberinde getirdiği düzensiz parklanmanın önüne geçebilmek adına muhtelif alanlarda bisiklet ve scooter park alanları oluşturmayı hedefliyoruz.”

MERKEZİ YAYALAŞTIRACAK ADIMLAR

“Merkezi yayalaştırmak istiyoruz. Şehrimizin kent kimliğine uygun bir şekilde vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan yolların sürdürülebilir yürüyüş alanlarına dönüştürülmesi veya yapılacak çeşitli düzenlemelerle daha ferah alanların oluşturulması amaçlarını referans alarak merkezi yayalaştırma çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle kısa vade uygulamalarımız kapsamında belirli lokasyonlarda sadece hafta sonu trafiğe kapalı alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımız Trafik Master Planımız ve Toplu Ulaşım Master Planımızın verileri doğrultusunda gerçekleştireceğiz.”

PARK ET DEVAM ET SİSTEMİ

“Şehir içi seyahatlerde özel araç kullanımını azaltmak için merkezde ve merkez çeperlerinde oluşturulan otoparklar ile yolculukların toplu ulaşımda devam etmesini sağlayan Park Et Devam Et Sisteminin şehrimizde örnek uygulamasını yapmayı hedefliyoruz.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13