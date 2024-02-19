Son Dakika

İnegöl Turgutalp'ta 'kentsel dönüşüm' zorunluluk

GÜNDEM 19.02.2024, 14:32
İnegöl Turgutalp'ta 'kentsel dönüşüm' zorunluluk

Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde planlanan yerinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili “Rezerv Alan İlan Edilen Yerin Yetki Devri” konusunun görüşüldüğü meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, amaçlarının her bir vatandaşımızın daha güvenli yapılarda oturması olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Turgutalp Mahallesinde şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan projeler hazırlanıp bir yandan hak sahipleriyle görüşmelerin yapıldığı, bir yandan da Bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi üçgeninde resmi prosedürlerin bir bir yerine getirildiği süreçte, Rezerv Alan İlan Edilen Turgutalp Mahallesindeki 153 dönümlük arazinin yetki devri için İnegöl Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen tek maddelik oturumda, meclis üyelerinin yanı sıra hak sahiplerinden de katılanlar oldu. Projeyle ilgili video gösterimleri yapılarak süreçle ilgili bilgilerin de verdiği meclis toplantısında, alanın yetki devri maddesi masaya yatırıldı.

Alandaki taşınmazın değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerini yapma ve yaptırma, alan içindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerini yapma, hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleriyle anlaşma yapma, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar da kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut ya da işyeri tahsisi veya kira yardımı yapma, Bakanlıkça onaylanmak üzere belirlenen alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arsa ve arazi düzenleme işlemlerini yapma, alan içerisinde bulunan taşınmazın satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız bölümler de dahil olmak üzere taşınmazı trampa etme, taşınmazın mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma, kamu ve özel sektör iş birliğine dayanan usuller uygulama kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, 23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunundaki esaslara göre paylaştırma, paylara ayırma veya birleştirme, Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme, alandaki uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına yönelik iş ve işlemleri 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15 ve 15/a maddeleri kapsamında yapma, bu çerçevede zikredilen 15/a maddesi uyarınca kurulması gereken bedel tespit komisyonu ile satış komisyonunu belediye bünyesinde teşkil etme ve satılacak hisselerin anlaşılan diğer maliklerce alınmak istememesi durumunda söz konusu hisseleri rayiç bedeli İnegöl Belediye Başkanlığınca ödenmek kaydıyla satın alınma iş ve işlemlerini yürütmek üzere İnegöl Belediyesi’ne verilen yetkilerin kullanılması amacıyla Belediye Başkanı Alper Taban’ın yetkilendirilmesi hususu mecliste masaya yatırıldı.

“AMACIMIZ HER BİR VATANDAŞIMIZIN DAHA GÜVENLİ YAPILARDA OTURMASI”

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, şehirde kentsel dönüşümle ilgili yapmış oldukları yapı stoğundaki incelemelerde dönüşüm bekleyen bölgelerden bir tanesinin bu alan olduğunu kaydetti. Daha önce de burada bir kentsel dönüşüm denenmişti ve gerçekleştirilememişti. Ancak son yaşanan depremler ve yapı stoğunun da giderek esmiş olması, sahanın dönüşümünü zorunlu kılmakta. Şehrimizde bunun gibi dönüşmesi gereken başka bölgeler de var. Kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz o çalışmaları diğer alanlarda da gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yapıyor. Amacımız her bir vatandaşımızın daha güvenli yapılarda oturması” dedi.

Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde yüzde 85 oranında memnuniyet elde edildiğini de hatırlatan Başkan Taban, “Kentsel Dönüşüm Ofisimizde 842 bağımsız birim hak sahibiyle uzlaşma görüşmeleri tamamlanmış olup, yüzde 85 oranında uzlaşma sağlanmıştır. Tamamlandığında da İnegöl’ün en prestijli bölgelerinden biri olacak. Allah bizleri mahcup etmesin inşallah. Bitirip teslim etmek nasip olsun. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Meclis üyelerinin fikirlerini beyan ettiği, hak sahiplerinin de görüş ve önerilerini belirttiği meclis toplantısında yetki devri oy birliği ile kabul edildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 25 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Samsunspor 26 30
12. Ankaragücü 26 29
13. Hatayspor 26 29
14. Kayserispor 25 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Ahlatçı Çorum FK 23 35
8. Bandırmaspor 23 34
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Nottingham Forest 25 24
16. Crystal Palace 24 24
17. Luton Town 24 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 24 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8