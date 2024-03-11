İnegöl'de Teravih Programları Turgutalp Camisinden başladı

İnegöl Belediyesi, ramazan ayı boyunca 9 farklı camide Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programlarıyla birbirinden değerli hocaları ilçe halkıyla buluşturacak. Programlar ilk teravihin kılındığı Pazar akşamı Turgutalp Camisinden başladı. Hafız Mustafa Kızılcıoğlu ve Mevlidhan Mustafa Kaya gönülleri mest eden Kuran Tilaveti sundu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun programlarla ramazan ayını süslüyor. Bir yandan Kuran-ı Kerim tilavetleri ve teravih programları, bir yandan mahalle şenlikleri ve orta oyunlarıyla ramazan ayını dolu dolu geçirecek İnegöl Belediyesi, ilk teravih programını Pazar akşamı gerçekleştirdi.

İLK TERAVİH TURGUTALP CAMİSİNDE

Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Pazar akşamı ilk teravihte Hafız Mustafa Kızılcıoğlu ile Mevlidhan Mustafa Kaya İnegöllülerle buluştu. Turgutalp Camisinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Mustafa Kızılcıoğlu ile Mevlidhan Mustafa Kaya’yı dinlemek üzere camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız konuk hafız Mustafa Kızılcıoğlu kıldırdı. Başkan Taban’a AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri de eşlik etti. Teravih namazı sonrası cemaate tatlı ikramı gerçekleştirildi.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi, ramazan ayının maneviyatını yansıtan programlar kapsamında sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam edecek. 12 Mart Salı akşamı Habip Deveci hocamız İshakpaşa Camisinde, 15 Mart Cuma akşamı Ali Derman hocamız Yeniceköy Merkez Camisinde, 19 Mart Salı akşamı Abdurrahman Bozan hocamız Hürriyet (Sarı) Camide, 22 Mart Cuma akşamı Abdullah Altun hocamız Alanyurt Kuba Camisinde, 26 Mart Salı akşamı Metin Çakar hocamız Akhisar Fatih Camisinde, 29 Mart Cuma akşamı Ahmet Yüksel hocamız Mesudiye Yeni Camide, 30 Mart Cumartesi akşamı Adem Bilgetay hocamız TOKİ Hz. Ali Camisinde, 05 Nisan Cumartesi Kadir gecesinde ise Hasan Karaman, Hüseyin Yavuz ve Musa Delipoyraz hocalarımız OSB camisinde İnegöl halkımızla buluşacak.