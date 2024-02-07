İnegöl'de sokaklar sil baştan yenileniyor

İnegöl Belediyesi 2 yıl önce 58 cadde ve sokağı baştan aşağı yenilediği Kurşunlu Mahallesinde, 28 sokak için daha çalışmalara başladı. Alt yapı ve doğal gaz çalışmalarıyla bozulan sokaklarda parke taş kaplama çalışması süren Kurşunlu Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehircilik anlamındaki eksikleri tamamlayacağız. Üzerimize düşen ne varsa bunları yapacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Kurşunlu Mahallesinde yapılan doğal gaz ve alt yapı çalışmaları sonrası bozulan cadde ve sokaklar için 2021 ve 2022 yıllarında kapsamlı bir yapım programı başlatan İnegöl Belediyesi; 8 sokakta 3 bin 500 metre yol kaplaması, 15 sokakta bölgesel tamiratlar ve 35 ayrı sokakta parke taş kaplaması gerçekleştirmişti. Bu 58 sokağın ardından bölgede üst yapı çalışmalarında 2. etap için de start verildi. Kurşunlu Mahallesinin üst yapı çalışmalarında 2. Etap çalışmaları 10 gün başladı. İlk etapta anayolun alt kısmında çalışma yapılmıştı. İkinci etapta ise anayolun üst tarafında benzer çalışmalar gerçekleştiriliyor.

28 SOKAKTA KAPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

İkinci etap üst yapı çalışmaları kapsamında Kurşunlu Mahallesinde; 28 sokakta parke kaplama çalışması yapılacak. Toplamda 3300 metre uzunluğunda yol, 25000 m2 parke taşı ile kaplanacak.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Kurşunlu Mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere buradayız. Her ne kadar kış mevsiminde de olsak havalar elverdiği sürece İnegöl Belediyesi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kurşunlumuz bizim değerli, kıymetli. Daha önce de bölgede yaptığımız çalışmalarda, vatandaşlarımızdan bizlere iletilen, ulaştırılan sorun ve problemler değerlendirildi. Gelen bilgiler neticesinde yaptığımız planlamada gerek alt yapı gerek üst yapı faaliyetlerine kadar eksiklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalar başlattık. Doğal gaz bunlardan bir tanesi. Bu yapımlar sırasında da yollarımızda birtakım bozulmalar gerçekleşti. Bunların toparlanması adına Kurşunlu Mahallemizin belli bir bölümünde çalışma yapmıştık. Kalan bölümleri de şimdi tamamlıyoruz” dedi.

6 MİLYONLUK YATIRIM

1 aylık sürede çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini kaydeden Alper Taban, “Arkadaşlarımız burada yaklaşık 28 sokağı kapsayan bir çalışma gerçekleştiriyor. Hemen hemen 3’te 1’lik bölümü tamamlandı diyebiliriz. Parke taş kaplamaları yapılıyor. Toplamda 3300 metre uzunluğunda yol ve 25 bin m2 parke taş kaplaması gerçekleştiriliyor. 6 milyon gibi de bir yatırım bedeli var. Ay sonuna kadar çalışmayı tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ”

“Bölgemizin eksiği neyse gidermeye çalışıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Alinur Aktaş Başkanımız da teşekkür ediyorum. Her çalışmamıza destek oluyor. Burada da desteği var. İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar devam ediyor. Ancak Kurşunlu bölgemizde geleceğe matuf çok çok güzel gelişmeler yaşıyor. Burada nüfus artıyor, yeni yeni inşaatlar görüyoruz. Biz de şehircilik anlamındaki eksikleri tamamlayacağız. Üzerimize düşen ne varsa bunları yapacağız” açıklamalarında bulundu.