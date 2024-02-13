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İnegöl'de park sorunu kamulaştırma ile çözülüyor

GÜNDEM 13.02.2024, 14:09
İnegöl'de park sorunu kamulaştırma ile çözülüyor

Şehrin dört bir yanında artan trafik yükünü hafifletecek otopark uygulamaları hayata geçiren İnegöl Belediyesi, mahalle aralarında ise kamulaştırmalarla yeni yeni otoparklar üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokakta 60 araçlık otopark için çalışmalar sürüyor.BURSA (İGFA) - Hızla büyüyen ve gelişen İnegöl’de bir yandan yeni yerleşim bölgeleri oluşturulurken, bir yandan da mevcut yerleşim alanlarında hayatı kolaylaştıracak adımlar atılmaya devam ediyor. Merkezde özellikle artan nüfusla birlikte yaşanan trafik yoğunluğu ve parklanma sorununa karşı İnegöl Belediyesi uygun her alanda mahalle otoparkları üretiyor. Otopark alanı bulunmayan bölgelerde ise kamulaştırmalarla alan açılarak yeni yeni otoparklar hizmete alınıyor.

KAMULAŞTIRMALAR TAMAMLANDIĞINDA 60 ARAÇLIK OTOPARK OLUŞACAK

İnegöl Belediyesi bu kapsamda son olarak Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokakta iki parselin kamulaştırması için bir çalışma başlattı. Dönem başında kamulaştırmayla ilgili adımların atıldığı bölgede, bir parselin kamulaştırması tamamlandı. 356 m2 alan sahip atıl vaziyetteki bahçe 575 bin TL bedelle kamulaştırıldı. İkinci parselin kamulaştırılmasıyla toplamda 60 dolayında aracın güvenli şekilde parklanabileceği bir otopark planlanan bölgede, geçici olarak 356 m2’lik alanın düzenlenmesi için çalışmalara başlandı.

NÜFUSLA BİRLİKTE ARAÇ SAYISI DA ARTIYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, Fen İşleri Müdürlüğünün bölgede sürdürdüğü çalışmaları bugün beraberindeki heyetle birlikte yerin inceledi. Burada çalışmalar hakkında bilgi de veren Başkan Taban, “Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak ile Hacı Süleyman Sokak kesişiminde devam eden otopark çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Şehrimizde alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata, sosyal yardımlardan spora pek çok alanda hizmet veriyoruz. İnegöl’ümüz de hızla büyüyor. Bu büyümeyle birlikte hem nüfusumuz hem araç sayımız artıyor. 2024 verilerine göre nüfusumuz 5 bin dolayında artış gösterdi ve resmi olarak 300 bine dayanmış olduk” dedi.

KAMULAŞTIRMALARLA ALAN OLUŞTURULUYOR

Bu artışlarla beraber mahallelerde otopark ihtiyaçlarının arttığını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Planlarda otopark olan alanları zaten hızlı şekilde düzenleyerek otoparklara dönüştürüyoruz. Ancak bir de kamulaştırma marifetiyle yaptığımız otoparklar var. Buradaki çalışma da kamulaştırma yaptığımız alanlardan biri.”

60-70 ARAÇLIK OTOPARK ELDE EDİLECEK

“Burada iki parsel var. 356 m2 alana sahip parselin kamulaştırılması tamamlandı. Arkadaşlarımız buradaki çevre duvarı kaldırdılar. İvedi şekilde şimdi ilk etapta zemin oturması için malzeme serimi yapılarak otopark olarak kullanılması için hizmete sunulacak. Yaklaşık 20 civarı araç parklanmış olacak burada. Yan parseldeki kamulaştırma da tamamlandığında burada zemin kaplaması da yapılarak yaklaşık 60-70 civarı araç parkı oluşmuş olacak. Bu süreç şu an devam ediyor. Ben yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu eksikleri gidermek için adımlarımızı atıyoruz.”

DÖNEM BAŞINDA PLANLANDI

“Yapılan uygulama dönem başında planlanmış bir iş. Ancak bunlar uzun soluklu işler. Kamulaştırma zaman alabiliyor. Mahkeme süreçleri tamamlandıkça da uygulamaları yapıyoruz.”

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