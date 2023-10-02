İnegöl'de Koç ve Süs Tavukları podyumda

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali kapsamında Damızlık Koç Yarışması ve Büyük Süs Tavukları Mezatı gerçekleştirildi. Koç ve tavukların podyumu süslediği organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali sona erdi. Cuma günü kapılarını açan ve 3 gün süren etkinlik, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce misafiri ağırladı. Ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivali olan, İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festivale 55 firma, 80 yetiştirici ile 250 adet kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.

KOÇLAR PODYUMDA

Festivalin ilk günü seminerler ve tarım ve hayvancılık alanında fenomen isimlerin katıldığı çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. İkinci günü yine seminerlerle başlayan küçükbaş Hayvancılık Festivali, öğleden sonra Damızlık Koç Yarışmasına ev sahipliği yaptı. 10 ayrı kategoride yapılan yarışmada İnegöl Kıvırcığından Fransa menşeli İle De France ırkına çeşitli ırklarda koçlar yarıştı. Büyük heyecana sahne olan yarışmada hem koçlar hem sahipleri maharetlerini sergiledi. 10 ayrı kategoride 10 farklı ırk, jüri değerlendirmesi sonucuna göre 1’inci, 2’nci ve 3’üncülükle ödüllendirildi.

SÜS TAVUKLARI İLGİ ÇEKTİ

Festivalin üçüncü gününde de yine seminerlerle başlayan gün, öğleden sonra Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi ve akabinde Büyük Süs Tavukları Mezatı ile devam etti. İlgiyle takip edilen festivalde, süs tavukları büyük beğeni topladı.

“KIVIRCIK IRKININ YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ”

Damızlık Koç Yarışmasını Belediye Başkanı Alper Taban da alanda takip etti. Burada kısa bir değerlendirme de yapan Başkan Taban, “İnegöl’ümüzde İnegöl Kıvırcığımız var. Biz bu ırkın devam etmesini ve yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Bununla beraber bu organizasyon sayesinde diğer ırkları da tanımış oluyoruz. Pek çok farklı ırk şu anda şehrimizde. Üreticilerimiz onları gözlemliyor. Merakı olanlar bu ırkları kendileri de yetiştirmek isteyebilirler. Sektöre karınca kararınca katkı koymak adına bu organizasyonu yapıyoruz. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.