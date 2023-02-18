İnegöl'de kandilde eller semaya açıldı

İnegöl Belediyesi’nin kandil geleneği olan helva ikramları, Miraç Kandili'nde OSB camisinde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Yatsı namazı öncesi depremzedeler için mevlidi şerifin de okunduğu camiye İnegöllüler akın etti. Tüm camilerde, depremzedeler için dualar edildi. Mukaddes geceler zincirinin halkalarından biri olan ve Hz. Muhammed’in (SAV) Mescid-i Aksâ'dan miraca yükselişinin sene-i devriyesi olarak bilinen Miraç Kandili, Cuma akşamı idrak edildi. İlahi lütuf ve ikramlarla dolu Miraç Gecesinde, tüm yurtta eller depremzedeler için semaya açıldı.

İnegöl’de kandillerin vazgeçilmez geleneği haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramı, Miraç Kandilinde Organize Sanayi Bölgesi Camisinde gerçekleştirildi. Yatsı namazı öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okundu. Binlerce vatandaşın doldurduğu OSB camisinde, Miraç Gecesi eller depremzedeler için semaya açıldı. Gece boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlar ile depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

3 BİN KİŞİLİK HELVA İKRAMI YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’ta Miraç Kandilinde OSB camisinde vatandaşlarla birlikte mevlit ve dualara katıldı.

-

Namazın ardından İnegöl Belediyesi tarafından 3 bin kişilik helva ikramları yapıldı. Protokol üyeleri helva ikramında kazanın başına geçerek vatandaşlara helva ikram ettiler.