İnegöl'de kamulaştırılan binalar otopark oluyor

Cuma Mahallesi Akıncı Sokakta 2023 yılında kamulaştırması yapılan alanların yıkımı gerçekleştirildi. Bölgede düzenli otopark alanları oluşturulacak.BURSA (İGFA) - Şehir merkezinde planlamalar dahilinde yaptığı dokunuşlarla konforu arttıran, sıkışmış alanlara nefes aldıran İnegöl Belediyesi, Cuma Mahallesinde kamulaştırma çalışmaları tamamlanan alanların yıkımını gerçekleştirdi. Düzenli otopark alanları oluşturulacak bölgede devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

İnceleme sonrası çalışmaya ilişkin bilgi veren Başkan Taban, “Şehir merkezindeki sıkışıklık, artan nüfus ve trafik yoğunluğuyla her geçen gün daha fazla hissedilir hale geliyor. Bizler de merkezi ferahlatacak, nefes aldıracak alanlar oluşturmak adına kamulaştırma çalışmaları yapıyoruz. Aslında kamulaştırma çalışmalarıyla birden fazla amaca da ulaşıyoruz. Bir yandan çarpık yapılaşmanın getirdiği düzensizliği giderirken bir yandan sıkışmış mahalle aralarına nefes aldırıyoruz ve bu alanlarda parklanma sorununa çözüm olacak otoparklar üretmiş oluyoruz. Cuma Mahallesi Akıncı Sokakta da benzer bir çalışma yapıldı. Burada 2 ayrı kamulaştırma gerçekleştirildi. 528 ada 91 parselin park planlı alanda kalan 68,5 m2’lik kısmı 180 bin TL bedel ile 2023 yılı Ocak ayında kamulaştırıldı. 528 ada 92 parselin yol ve park planlı alanda kalan 243 m2’lik kısmı ise 822 bin 900 TL bedel ile 2023 yılı Nisan ayında kamulaştırılmıştı. Akıncı Sokakta kamulaştırılan alanlarda 4 binanın yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yapıldı. Alanda zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında burada düzenli otopark oluşturulacak” dedi.