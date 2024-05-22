İnegöl'de bütçe kabul edildi

İnegöl Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı görüşüldü. 2023 bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Meclisi, 2024 yılı Mayıs Ayı İkinci Birleşim Toplantısında tek madde için bir araya geldi. Bugün 14.30’da gerçekleştirilen mecliste, 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu meclise sunuldu.

Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelemesini tamamlanan 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı raporu meclise sunuldu. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Sargın, raporu meclis üyelerine okudu. Parti gruplarının değerlendirme ve görüşlerini belirtmelerinin ardından, Başkan Taban Komisyon Başkanı ve üyelerine yapılan çalışma için teşekkür etti. Yapılan oylamada CHP ve Yeniden Refah Partisi gruplarının ret oyuna karşılık 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.