İnegöl'de beyanların yüzde 84’ü tamam

Gastro İnegöl’ün yeni restoranında İnegöl basınıyla buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, 5 yıllık dönemi değerlendirdi. Beyannamede yer alan projelerin yüzde 84’ünün gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taban, beyan dışı pek çok projenin de tamamlandığını ifade etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. 2019 Mart ayında göreve gelmesinin ardından bugüne kadar geçen sürede yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Başkan Taban, devam eden projelerle ilgili de basın mensuplarını bilgilendirdi.

Basınla buluşma programı, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde kendine özgü bir yapıda yenilenmiş yüzüyle hizmet vermek için gün sayan Gastro İnegöl restoranında gerçekleştirildi. Gastro İnegöl’ün yeni yerindeki ilk misafirleri, bu buluşmayla İnegöl basını oldu.

BELEDİYE BİRİMLERİ YENİ BİNAYA TAŞINMAYA BAŞLADI

Başkan Alper Taban, basın mensuplarına 5 yıllık görev süresi içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Pek çok önemli projenin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Taban, “Bunlar arasında şehrimizin merkezinin adeta baştan dizayn edildiği Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı ile Merkez Park projelerine ayrıca parantez açmakta fayda var. Bir yandan alt yapı hamlesiyle yerin altında çalışırken bir yandan da üst yapıda İnegöl’e değer katacak projelerimiz yükseliyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesinde artık son aşamadayız. Kısa süre içerisinde Gastro İnegöl restoranımız burada hizmet vermeye başlayacak. Burası aynı zamanda şehrimiz adına bir yerlileşme hareketi. Yerli ürünlerimizin, şehrimize has lezzetlerin sunulduğu özel bir mekan. Yine birimlerimiz taşınmaya başladı. Bazı birimlerimiz artık yeni binada hizmet veriyor” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK”

2019 yılında bu yola çıkarken İnegöl halkına bazı sözler verdiklerini de hatırlatan Başkan Taban, “Çok şükür ki bugün dönemimizin artık sonuna gelirken, beyanlarımızın yüzde 84’ünü gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tuttuk” diye konuştu.

“BEYANLARLA SINIRLI KALMADIK, İHTİYAÇ NEYSE ONA ODAKLANDIK”

Beyannamede yer almayan pek çok projenin de yine dönem içerisinde İnegöl’e kazandırıldığını belirten Başkan Taban, “Bu süreçte sadece verdiğimiz sözlerle de sınırlı kalmadık. Şehrin ihtiyaçlarına odaklandık ve ihtiyaç neyse onu yerine getirmeye gayret ettik. Çarşı bölgesinde İshakpaşa Külliyesi yanında abdest alma yeri ve lavabolar, yeni Kaymakamlık lojmanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü idari binası, yeni Hayvan Pazarı ve Soğuk Hava Deposunun GES projeleri, içerisinde bulunduğumuz Gastro İnegöl oluşumu, Alanyurt Akhisar ve Alanyurt Mesudiye bağlantı yolları, temizlik ve geri dönüşüm yatırımları gibi pek çok çalışmayı seçim sonrası dönemde ihtiyaç olduğunu tespit ederek hayata geçirdik” açıklamalarında bulundu.

MİLLET BAHÇESİNDE HEDEF 2024

Yapımı devam eden Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi unvanına sahip Millet Bahçesi projesine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burası İnegöl’ümüze yakışan bir alan olacak. Sadece İnegöl değil, çevre il ve ilçelerden de ilgi olacak bir proje. Şehrin gelişim bölgesinde yeni bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Burada hedefimiz 2024 yılında bu projeyi nihayete erdirmek.”