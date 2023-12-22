İnegöl'de Başkan Taban'dan site toplantılarına devam

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmasının devam ettiği Alanyurt bölgesinde sürdürdüğü site ziyaretleri kapsamında Arı Sitesi sakinleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren, aynı zamanda şeffaflık ilkesi kapsamında yapılan her işle ilgili vatandaşı bilgilendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Alanyurt bölgesinde site ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda dün akşam Esentepe Mahallesinde bulunan Arı Sitesine misafir olan Başkan Alper Taban, site sakinleriyle alt yapı çalışmaları başta olmak üzere bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

Site sakinlerinin katıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban’a; Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ile Emin Dündar, Fen İşleri Müdürü Yakup Can, Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Veteriner İşleri Müdürü Yahya Kani, Esentepe Mahalle Muhtarı Süreyya Aydın da eşlik etti. Vatandaşlara özellikle alt yapı çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği buluşmada, Alanyurt bölgesinde 4 mahallede alt yapı çalışması yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, 4 mahalle için asfalt planlamasının da yapıldığını ve Yeni Mahalleden asfalt uygulamalarına başladıklarını hatırlattı. İçme suyunda yüzde 70 oranında kayıp kaçak olduğunu ve bu önlendiğinde hem basın hem su kalitesinde artış olacağını ifade eden Başkan Taban, “Bugün işin zahmetini çekiyoruz. Ama tamamlandığında herkes iyi ki yapılmış diyecek. Çalışmanın tamamlandığı bölgelerde biz bu konforu yaşamaya başladık. Alanyurt için de bugünler uzak değil. Sadece biraz sabra ihtiyacımız var” dedi.

Başkan Taban, buluşmada vatandaşların sorularını da yanıtladı. Bölge özelinde eksikler, şikayetler ve talepler tek tek not alınırken, sorunların çözümü noktasında da karşılıklı istişareyle fikirler üretildi.