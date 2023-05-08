İnegöl Belediyesi'nden istihdama katkı

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de üretimini sürdüren Gabba Mobilya firmasının 7 ayrı bölüm için kadın-erkek 22 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 22 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

GABBA MOBİLYA 22 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyetini sürdüren Gabba Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Gabba Mobilya firması; Ar-Ge uzmanı 2 kişi, boyahane bölümüne; dolgu, polyester ve zımpara için erkek 6 kişi, mobilya bölümüne ham zımpara için erkek 5 kişi, koltuk bölümüne ön hazırlama için erkek 2 kişi, idari işler bölümüne çay ocağı ve temizlik için kadın 1 kişi, iskelet bölümüne ahşap kasa ustası ve iskelet çakım ustası erkek 4 kişi, strafor bölümüne ise strafor yarıştırma için kadın 2 kişi personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak tüm alımlarda vasıflı-vasıfsız 18-45 yaş aralığı ve erkeklerde askerlikle ilişiği olmayan adaylar tercih edilecek. Başvurular ise 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”