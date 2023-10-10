İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi'nden aracılığa devam... İSKO 20 personel alacak

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İSKO firmasının bakım bölümünde çalışmak üzere 20 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İSKO firmasının bakım bölümünde çalışmak üzere 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

İSKO 20 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İSKO firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan İSKO firması, makine bakımcı ve elektrik bakımcı olarak çalışmak üzere personeller alacak. Makine bakımcı meslek liselerinin; makine, motor ve torna tesviye, elektrik bakımcı da elektrik elektronik bölümlerinden mezun ya da makine bakımcı ve elektrik bakımcı seviye 3 mesleki yeterlilik belgesine sahip, tecrübeli/tecrübesiz askerlik ile ilişiği bulunmayan 35 yaşını aşmamış 20 personel alınacak. Başvurular 12 Ekim Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

Haber Bülteni