İnegöl Belediyesi doğayı koruyarak tasarruf ediyor

Her alanda değişim ve dönüşümü merkeze koyan, özellikle dijitalleşme ve teknolojik yenilikler noktasında attığı adımlarla adından söz ettiren İnegöl Belediyesi, temizlikte uygulamaya geçirilen “Akıllı Rota Optimizasyonu” ile 4 yılda 720 bin litre yakıt tasarrufu sağladı. Bu tasarrufla aynı zamanda 4600 ağacın önleyebildiği 2 milyon kilogram karbon salınımının önüne geçilmiş oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nde son yıllarda hemen her alanda uygulanan dijital değişim ve dönüşüm, zamanla meyvelerini vermeye başladı. Teknolojinin faydalarını hizmet ile birleştiren İnegöl Belediyesi, en iyi hizmeti sunmanın yanında tasarruf sağlayıcı adımlarla da vatandaşın vergilerinden oluşan bütçesini daha fazla hizmete dönüştürmeyi başardı. Özellikle sürekli hizmetler olan temizlik alanında yapılan atılımlarla önce taşeron firmayı aradan çıkaran İnegöl Belediyesi kendi ekip ve araç filosunu oluşturmuştu. Daha sonra temizlik ağını ele alarak “Akıllı Rota Optimizasyonu” uygulamasını hayata geçiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu sayede ciddi bir tasarruf sağladı.

HEM DAHA HIZLI HEM TASARRUFLU HİZMET

Hem temizlik hizmetini hızlandıran hem maddi olarak ciddi tasarruf sağlayan hem de doğayı koruyan uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, temizlik ve tasarruf konusuna göreve geldiği ilk günden itibaren ehemmiyet gösterdiğini ifade etti. Başkan Taban, “Daha yaşanabilir ve temiz bir İnegöl için hizmetlerimizi teknoloji ile birleştirerek verimliliği arttırmayı hedefledik. Bu düşünceden hareketle teknolojiyi temizlik alanında kullanarak hem kabiliyetimizi arttırdık hem de ciddi bir tasarruf sağladık. 2020 yılında Akıllı Rota Optimizasyonu sistemini hayata geçirdik. Bu sistem sayesinde şehirde tüm konteynırları daha kolay takip etmeye başladık. Aynı zamanda temizlik araçlarının sayıları ve güzergahları da revize edilerek ciddi bir mesafe avantajı elde edildi. İnegöl’ümüzün hem daha hızlı temizlenmesini hem de tasarruf sağlayan Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamamız ile 4 yılın sonunda ciddi tasarruflar elde etmiş olduk” dedi.

4 YILDA 50 MİLYONLUK TASARRUF

Akıllı Rota Optimizasyonu uygulamasıyla elde edilen tasarrufu ve avantajları da açıklayan Başkan Taban, “Daha önceki rotalama sisteminde sahada 20 çöp kamyonumuz vardı. Yeni sistemle biz aynı işi 16 araçla yapmayı başardık. Bu da 4 araç, 4 şoför ve 8 kamyon arkası personelin boşa çıkmasını sağladı. Daha makul rotalama ve araç sayısının azalmasıyla 4 yılda 720 bin litre yakıt tasarrufu elde edildi. 4 yılın toplamında tüm giderler ele alındığında personel giderleri, araç bakım ve onarım giderleri ile sağlanan yakıt tasarrufu ile toplamda 50 milyon TL gibi bir tasarrufun ortaya çıktığını görüyoruz” diye konuştu.

HEM EKONOMİK HEM DOĞAYA FAYDASI VAR

İşin bir diğer boyutunun da doğanın korunması olduğuna dikkat çeken Taban, “4 yılda elde edilen 720 bin litre yakıt tasarrufu, 2 milyon kilogram karbon salınımının önlenmesi demek. Bu da 4600 ağacın tolere edebildiği bir karbon salınımı” şeklinde konuştu.