İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Ofisi Bilişim Vadisi'nde açıldı

Yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak pek çalışma yürüten Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin tamamı gönüllü gençlerden oluşan Baykoca Proje Ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceği Baykoca Proje Ofisi, Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde açıldı.BURSA (İGFA) - Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye’sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi bu kapsamda Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu. Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen noktada Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde de bu projelerin geliştirilmesi adına ofis açılması uygun görüldü. İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Ofisi, Cuma günü düzenlenen törenle Bilişim Vadisinde açıldı.

4 PROJENİN TANITIMI YAPILDI

İnegöl’den proje takımlarına destek veren gençlerin de katıldığı açılış töreni, Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyetin Bilişim Vadisinde sergilenen yerli ve milli araçları incelemesi ile başladı. Ardından konferans salonunda proje takımlarının hazırladığı 4 projenin sunumu gerçekleştirildi. Burada tanıtımı yapılan; Baykoca REGA (Rehber Turizm Modüllü Gezi Aracı), Baykoca FEZAKADI (Yapay Zekâ Destekli Drone İle Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespiti), Baykoca ZİHA (Tarım Uçarçekeri) ve Baykoca Çınar (Turizm 5.0 Karşılama ve Tanıtım Robotu) projeleri büyük beğeni topladı.

“BURADAKİ ÇALIŞMALAR, GELECEKTE REFAHI ARTIRMADA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Sunumların ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, kürsüden kısa bir selamlama konuşması yaptı. Tüm sunumları heyecanla dinlediğini ifade eden İbrahimcioğlu, “Kendilerini tebrik ediyorum. Her bir projede hem teknolojik anlamda hem de arka plandaki genç girişimci anlamında bizim için çok kıymetli. Özellikle genç girişimcilerin istihdamı ve teknoloji tabanlı girişimcilerin arttırılması yönünde önemli görevlerimiz var. Geçmişin traktörü neyse, bugün gördüğünüz dronelar bunu ifade ediyor. Buralarda gördüğünüz çalışmalar önümüzdeki yıllarda toplumsal refahı arttırmada büyük katkı sağlayacak. Ben Belediye Başkanımız Alper Bey’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu alanda ilerleyebilmek için en büyük katkı, uygulama alanlarının açılmasından geçiyor. Bunu bizzat İnegöl Belediyesi olarak destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İNEGÖL, KABUĞUNA SIĞMAYAN BİR ŞEHİR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da burada bir konuşma yaptı. Başkan Taban, “Burada çok kıymetli Baykoca Proje Ekiplerimiz var. Onlarla gurur duyuyorum. İnanın hiçbiri bu işin maaşlısı değil, tamamı gönüllü. Biz sadece onlara fırsatlar vermeye çalışıyoruz. İnegöl kabuğuna sığmayan bir şehir. Ticaret ve sanayi noktasında özellikle karma sektörlerle çok iyi bir noktada ve daha iyi olması adına gayret ortaya koyuyoruz. Hayatta fırsatlar var. Bizler bu fırsatlara bu gençlerimizle ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

HAYALLERİNİZİ BÜYÜK TUTUN

Bilişim Vadisi’nin ülkemiz adına önemli bir merkez olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: “Heyecan duyarak gezdiğimiz, içerisinde çok büyük değerleri barındıran bir merkez. Buralar gençlerimiz için hazırlanmış. Buralardan gençlerimizin faydalanmasını temenni ediyoruz. Hayallerinizi büyük tutmanızı tavsiye ediyorum. Her şey hayallerle başlar. Cesaretiniz eksik olmasın.”

İNEGÖL’DE BİR MERKEZ KAZANIYOR

“Proje ekiplerimizle bugüne kadar bir şeyler yapmak istedik, denedik. Bugün bunu biraz daha olgunlaştırmak istiyoruz. Yeniceköy Mahallemizde bulunan DOSTUM tesislerimizde Hangar İncubatiın Center adı altında bir ön kuluçka, kuluçka ve start up aşamalarını barındıran bir yapıya doğru evirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fikri olan arkadaşlarımızı bu sistem içerisinde buluşturmak istiyoruz. Üniversitelerimiz aracılığıyla buraya mentorluk etmek ve bu tarzdaki platformlarla da entegre çalışan bir merkez olmasını istiyoruz.”

“GEÇMİŞİNİ İYİ TANIYAN TOPLUMLAR, GELECEĞE DAHA EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEK”

“Bildiğiniz gibi teknoloji festivalleri düzenliyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdik. Bu yıl 62 şehirden 1500 yarışmacının yer aldığı festivalimiz, yerli ve milli teknoloji ekosistemine ciddi katkı sunmaktadır. Çünkü biz tüketen tarafta değil üreten tarafta olmak zorundayız. Nihayetinde bugün TOGG girişimi Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olacak. Bunları ben çok kıymetli buluyorum. Tabi bizim kendimize yüklediğimiz sorumluluklar da var. Tüm ekiplerimiz anlatımlarında başta Baykoca diyerek sonrasında projesinin ismini ifade etti. Biz burada geçmişimize de atıfta bulunuyoruz çünkü geçmişimizi daha iyi tanımak zorundayız. Geçmişini daha iyi tanıyan toplumların da geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Baykoca, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in yeğeni, Savcı Bey’in oğludur. Bizim şehrimizde metfundur. Kendisi Osmanlı’nın beylikten devlete geçiş sürecinde 16 yaşında İnegöl’ün fethi sürecinde şehit olmuştur.”

BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL

“Bu arkadaşlarımız 2020 ve 2021 yıllarında Teknofest’te belirli alanlarda birincilik ödülleri getirdiler. Bu kıvanç verici bir durum. Aslında bu başarılar tesadüf değil. Bu başarıların arkasında alın teri var, ciddi bir çalışma var, birlikte çalışma kültürü var, uyum ve ahenk var. Ben bu çalışmaların üzerine konuldukça daha fazla değerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü gençlerimize etmek istiyorum. Açtığımız ofisin de hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmalar sonrası İnegöl Belediyesi’nin Baykoca Proje Ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ofiste çalışılacak olan projeler hakkında detaylı anlatımlar yapıldı.