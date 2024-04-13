İnegöl Belediye Meclisi yeni üyelerle ilk toplantısını yaptı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşan İnegöl Belediye Meclisi, yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Oturumda meclis üyesi görevlerinin belirlenmesiyle birlikte 2023 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısı bugün yapıldı. Aynı zamanda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda oluşan yeni meclisin ilk toplantısı olan oturumda, 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“BURADAKİ HERKES VATANDAŞLARIMIZIN TEMSİLCİSİ”

Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında 10.00’da toplanan mecliste, meclis üyelerine 2023 yılı idari faaliyet raporu okunarak meclisin bilgisine sunuldu. Ardından Başkan Alper Taban yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Seçimler büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandı. Yeni meclisimizle ilk toplantımızı yapıyoruz. Burada gündemlerimizi bir bir konuşup değerlendireceğiz. Geçmiş dönemde gündemlerimizin büyük çoğunluğunu oy birliği ile aldık. Bir kısmı da oy çokluğu ile geçmişti. Nihayet itibariyle buradaki herkes vatandaşlarımızın bir temsilcisi. Seçildikten sonra ben herkesin Belediye Başkanıyım, sizler de herkesin meclis üyesisiniz. Burada herkes kanaatlerini özgürce ifade edebiliyor. Bugün görevlerin belirlenmesi noktasında bir araya geldik. Şimdiden ben alacağımız kararların şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

YENİ DÖNEM BAŞKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

“Meclisimiz 37 üye ile temsil ediliyor. Burada Cumhur İttifakı 28 Meclis Üyesi ile yer alıyor. Saadet Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 3 meclis üyesi ve Yeniden Refah Partisi 2 meclis üyesi olmak üzere vatandaşlarımızı temsil edeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde de 7 arkadaşımız şehrimizi temsil ediyor olacaklar. Dün itibariyle Belediye Başkan Yardımcılarımızı da belirledik. Fevzi Dülger, Derya Uysal Tuncay, Hasan Aydın ve Melih Ateş yeni dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor olacaklar.”

BAŞKANVEKİLİ FEVZİ DÜLGER OLDU

Başkan Taban’ın açılış konuşmasının ardından meclisin kurulması adına ilk toplantı en genç iki isim olan Melih Ateş ile Ömer Faruk Baştürk’ün katipliği ile başladı. Ardından meclisin ilk gündem maddesinde Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilleri ile 2 asil 2 yedek katip üyelerinin seçimleri yapıldı. Partilerin önerdiği isimler üzerinden yapılan kapalı oylamada İnegöl Belediye Meclisi 1. Başkanvekilliğine Fevzi Dülger, 2. Başkanvekilliğine ise Halide Serpil Şahin getirildi. Asil katip üyeliklere Hatice Tuna ile Selim Emre Aydın seçilirken, yedek katip üyeliklerine ise Ömer Faruk Baştürk ile Cavit Dülger seçildi.

ENCÜMEN ÜYELİKLERİ BELİRLENDİ

Meclisin 2. Maddesinde ise Encümen Üye seçimleri gerçekleştirildi. Gizli oy ile yapılan encümen üye seçimleri sonucunda İnegöl Belediyesi Encümen Üyeliğine; Melih Ateş, Bekir Bekil ve Hatice Tuna seçildi.

İHTİSAS KOMİSYONLARI VE ÜYELERİ BELİRLENDİ

Meclisin 3. Maddesinde ise ihtisas komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimleri gerçekleştirildi. Önceki dönem oluşturulan 8 komisyonunun devamına, ayrıca alınan kararla 9. Komisyon olarak Doğal Afetler Komisyonu kurulmasına karar verildi. Açık oylama ile partilerin önerdiği isimler üzerinden yapılan oylamada komisyonlar şu isimlerden oluştu:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Fevzi Dülger, Ayhan Güleç, Necmettin Çamlıdere, Faruk Toptaş, Özgür Öztürk

Plan ve Bütçe Komisyonu: Mehmet Sargın, Ali Toprak, Süleyman Yılmaz, Nadim Sancar, Murat Balakuş

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Hasan Aydın, Hatice Tuna, Ömer Faruk Baştürk, Cihan Demirtaş, Murat Balakuş

Çevre Sağlık Komisyonu: Derya Uysal Tuncay, Hatice Tuna, Cavit Ünalan, Ali Akal, Özgür Öztürk

Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Selahattin Külcü, Hasan Özdemir, Ferhat Mengi, Yüksel Usta, Fikret Bayram

Ulaşım ve Trafik Komisyonu: Mehmet Akif Kılıç, Bekir Bekil, Selim Emre Aydın, Ali Akal, Fatih Mücahid Berber

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Derya Uysal Tuncay, Halide Serpil Şahin, Hasan Aydın, Yüksel Usta, Fatih Mücahid Berber

Turizm Komisyonu: Melih Ateş, Kani Ademoğlu, Murat Aydın, Yücel Erim, Fatih Mücahid Berber

Doğal Afetler Komisyonu: Fevzi Dülger, Murat Aydın, Ferhat Mengi, Ali Akal, Özgür Öztürk

2023 YILI FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Meclisin 8. Maddesinde ise 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Faaliyet raporu görüşülmesi sırasında Meclis Başkanvekili Fevzi Dülger kürsüye gelerek oturumu yönetti. Faaliyet raporunun okunması ve parti gruplarının görüşlerini belirtmesinin ardından yapılan oylamada, 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.