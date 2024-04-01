İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban çiçeklerle karşılandı
31 Mart seçimleri sonucunda yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taban, İnegöl Belediyesi personeli tarafından çiçeklerle karşılandı
31 Mart seçimleri sonucunda yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taban, İnegöl Belediyesi personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.BURSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri tamamlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhur İttifakı Adayı olarak katıldığı seçimlerden galip ayrılarak 5 yıllık yeni dönem için vatandaşın onayını aldı. Seçimler sonrası bugün belediye binasına gelen Başkan Taban, kapıda personeller tarafından çiçeklerle karşılandı.
HİZMET SEFERBERLİĞİMİZ DURMADAN DEVAM EDECEK
Karşılama töreninde personellerle tek tek görüşen Başkan Taban, kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Değişen bir şey olmadığını ve hizmet seferberliğine ara vermeden devam edildiğini kaydeden Başkan Taban, “Yeni dönemde yine siz değerli personelimizle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere bu sorumluluğu yükledi. Bizler de en iyisi için çalışacağız. Allah mahcup etmesin” dedi.
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