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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a yeni görevlendirme

GÜNDEM 14.02.2023, 12:50
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a yeni görevlendirme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde deprem yardım çalışmalarının devam ettiği Belediye Spor Salonunu ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan yardımların deprem bölgelerinde çok büyük fayda sağladığını söyledi. Taban, “Oraya gittiğimde o kadar duygulandım ki, şehrimle gurur duydum" dedi. Taban, yeni bir görevlendirmeyle Hatay Kumlu'da çalışma yapacak.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası Onikişubat ilçesinde görevlendirilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Pazartesi günü İnegöl’e döndü.

Daha sonra Hatay’ın Kumlu ilçesinde görevlendirilen Başkan Taban, İnegöl’de bulunduğu süre içerisinde de deprem bölgesi için sürdürülen yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Kültürpark içi belediye spor salonunda yardım malzemelerini hazırlayan gönüllülerle bir araya gelen Başkan Taban, katkı veren herkese teşekkür etti.

Başkan Taban, tarifi zor günler geçirdiklerini belirterek, "Bu günleri aşmak için el birliği ile mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bizler de intikal ettik. Orada Belediye Başkanımız ve Kaymakamımızla birlikte, koordinasyon ekibiyle çalışmalar yürüttük. Burada televizyonlardan izlediğimizin çok daha üzerinde bir deprem yıkıntısı gördük. Çok daha büyük bir afet yaşandığını gördük. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza Allah’tan şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Aynı şekilde devletimizin de 10 ayrı ilde yaşanan depreme karşı her şehre elinin uzandığını gördüm. Devletimizin bu manada dimdik ayakta olması, bizim için çok kıymetli. Aynı pandemide olduğu gibi deprem afetinde de her tarafa yetişilmeye çalışılıyor" dedi.

İNEGÖL TÜM İMKANLARIYLA DEPREM BÖLGESİNDE

Deprem bölgelerinde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ettiğine vurgu yapan Başkan Taban, “İlk andan itibaren İnegöl halkımız deprem bölgesine sahip çıktı. Bugüne kadar 625 tır, kamyon ve kamyonet şeklinde yardım aracını bölgeye ulaştırdık. Orada belediyenin fen işleri şantiyesinde gelen yardım tırlarındaki malzemeler indirilerek oradan sevk ve idare edildi. Bunları da AFAD ile koordineli şekilde vatandaşlarımıza eriştirmeye çalıştık. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Depremzedelerin şehrimizde konaklaması noktasında Kardeş Evim Projesini Başkan Yardımcılarının koordine ettiklerini anımsatan Taban, "Deprem bölgesinden İnegöl’e gelmek isteyenlere ev ayarlanmaya çalışılıyor. Umuteli Derneğimiz iş birliğinde de gıda kolisi kampanyası başlattık. Bir koli bedeli 500 TL olarak bu kampanyayı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin bu süreçte AFAD’a bağlı çalıştıklarının altını çizerek, "AFAD bizim devletimizin bir organı. Kişi ve kurum olarak bir şeyler yapıyor olabiliriz ama AFAD’a tabiyiz. Yani tek merkezden bu kontrolün sağlanması, bu yardımların yapılması gerekiyor. Burada toplanan yardımları da AFAD’a bilgi vererek buradan sevk ediyoruz. Bu konuda daha dikkatli hareket etmeliyiz. Güncel ihtiyaçlarımız da öncelikle çadır. AFAD’ın çadır kurulumları devam ediyor. Çadır üretimi yapan işletmeler de şu anda sadece AFAD’a üretim yapıyor. Ancak elinde çadır olan varsa çadır desteği verebilir. Yine paket gıdalar kıymetli, bunları göndermeye devam edeceğiz. Hijyen paketleri önemli. Islak mendil, peçete, kadın hijyen malzemeleri, hasta bezi önemli. İç çamaşırı, çorap, atkı, bere, eldiven, bot gibi kıyafetler de önemli. Ancak bunlar kullanılmamış olması lazım. Teneke konserve, su, meyve suyu, basit şekilde tüketilecek malzemeler ile bardak, kaşık… Bir de çocuklarımız için oyuncak. Çocukların böyle bir ortamda dahi oynamaya ihtiyaçları var. Ekmek ihtiyacı artık kalmadı. Fırınlar kısmen orada üretime başladılar. İkinci bir duyuruya kadar ekmek ihtiyacı kalmadı" diye konuştu.

Taban, İnegöl'e gelmeye depremzedeler için de bir istihdam çağrısında bulunduklarını belirterek, "Şu an 500 dolayında kayıtlı gelen var. Ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte daha fazla kişi geldiğini biliyoruz. Buradaki akrabalarının yanına veya şahsi araçlarıyla gelenler var. Zamanla bu rakamı daha netleştireceğiz. Orada kepenklerin bir an önce açılması, psikolojik bir etki oluşturuyor. Şehrimizde de gelenlerin bir an önce işe tutunması psikolojik olarak önemli. Bu noktada bir çağrıda bulunduk. İstihdam katkısı verebilirim diyen işletmelerimizi İstihdam Merkezimize başvurmaya davet ediyorum" dedi.

ALPER TABAN HATAY’DA GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Başkan Taban, yeni bir görevlendirmeyle Hatay Kumlu bölgesine gideceğini duyurarak, "Orada da önden bir görüşme yaptık. İş makinalarının gönderilmesi noktasında bir adım attık. Oraya gittiğimizde de başkaca ne yapabiliriz noktasında değerlendireceğiz" dedi.

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