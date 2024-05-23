İnegöl altyapısına Büyükşehir desteği

Bursa’nın güçlü bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını tüm ilçelerde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’de de hem içme suyu kalitesinin arttırılması hem de kaçakların önlenmesi için başlattığı çalışmalara devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi güçlü bir altyapıya kavuşturacak yatırımlarına BUSKİ’nin projeleriyle devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke hatları yenilenirken, yeni yerleşim birimlerine yeni içme suyu şebekesi ulaştırılıyor. Yapılan çalışmalarla içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen kayıp kaçak oranının düşürülmesi amaçlanırken, yeni debimetre şebeke alt bölgelerinin oluşturulması, yapılan imalatların coğrafi bilgi sistemine aktarılarak su şebeke yönetim sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hedefleniyor. Çalışmalar yüzde 45 seviyesine ulaşırken, 120 kilometresi tamamlanan hattın toplam 263 kilometre içme suyu şebeke hattına çıkarılması planlanıyor. İşlemler sonunda merkez mahallelerin içme suyu şebeke hatlarının tamamı yenilenmiş olacak.

14 MİLYON EURO’LUK YATIRIM Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl ilçesindeki çalışmaları BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerle birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı. İnegöl’de eskiyen içme suyu hatlarının yoğun çalışma süreciyle yenilendiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sahadaki personelin büyük özverisiyle yatırımların hızla sürdüğünü belirtti. Önümüzdeki yılın sonuna kadar İnegöl’de eski hatların tamamen değiştirilmiş olacağını ifade eden Başkan Bozbey, “Buradaki kayıp kaçak oranının da en aza indirilmesiyle hem BUSKİ’nin hem de vatandaşlarımızın kazançlı olacağı bir döneme girmiş olacağız. Altyapı yatırımlarını önemsiyoruz. İnegöl’de altyapıya yaklaşık 14 milyon Euro civarında bir yatırım yapmış olacağız. Bu yatırımın izlenmesi, takip edilmesi son derece önemli. Tekniğine uygun ve zamanı da iyi kullanarak hatların bir an önce değiştirilmesini planlıyoruz. İnegöl halkımızın çeşmeden akan suyu rahatlıkla ve güvenle içebileceği ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu hizmetlerle İnegöl’de huzurlu ve güvenli bir yaşam hedefliyoruz. Sahada emek veren, işlerini dikkatle yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.