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İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplandı

GÜNDEM 16.08.2022, 09:20
İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplandı

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Vali Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada, Kayserimizin değerli sanayici ve iş insanlarıyla bir arada olmaktan büyük memnunluk duymaktayım. Kayseri’miz sanayici ve iş insanı bakımından öncü bir ilimizdir.” dedi

İstihdam konusunun önemine değinen Vali Çiçek, “İstihdam konusu önceliklerimiz arasındadır. Kayserimizin iş insanları da bu konuda hassasiyet göstermektedir. Biliyorum ki istihdam için ellerinden geleni yapmaktadırlar, kendilerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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