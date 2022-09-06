'İnatla dezenformasyon'a Emniyet'ten suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin maaş promosyonu üzerinden yaptığı açıklamalardan dolayı CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, sayısız kez açıklama yapılmasına rağmen polisin maaş promosyonu üzerinden 'inatla dezenformasyon' yapılmasını, büyük fedekarlıkla görev yapmakta olan meslektaşların çalışmalarına destek değil, adeta köstek olduğunu kaydetti.
Hatırlanacağı gibi CHP'li Murat Bakan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisin promosyonuna çöken EGM’den ses yok. Üç maymun hikayesinde olduğu gibi görmedim, işitmedim, konuşmuyorum noktasındalar ancak Türkiye polisin sesine ses oluyor. Bu anlaşma ya iptal edilecek ya da iptal edilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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