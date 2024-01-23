İmzalar Ankara'da atıldı... Tüm deniz trafiği izlenebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi" ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizi arttıracak, Mavi Vatan'da çıkarları koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğinin izlenebileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda denizcilik sektöründe çok önemli atılımların yapıldığına işaret ederek, "2002'de Türk sahipli deniz ticaret filosu 8,9 milyon detveyt ton ile dünyada 17. sıradayken bugün 45,7 milyon detveyt ton ile 12. sıradadır. Türk Bayraklı gemilerimiz denizcilik alanında dünyanın en prestijli denetim rejimi olan Paris Memorandumunda 2008'den bu yana beyaz listededir ve bugün Türk Bayrağı, denizcilik sektöründe dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır." dedi.

Yat liman kapasitenin 25 binin üzerine çıkarıldığına dikkati çeken Uraloğlu, ülke limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının da geçen yılın bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 1192'ye, kruvaziyer yolcu sayısının ise yüzde 53 artışla 1 milyon 542 bine yükseldiğini belirten Bakan Uraloğlu, söz konusu artışın bu yılda devam edeceğini ve 2 milyon yolcuyu aşmayı hedeflediklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, denizyolu taşımacılık faaliyetlerini geliştirmek için ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasıyla de denizcilik sektörünü desteklemeye devam ettiklerinin altını çizerek, bu kapsamda 2004'ten bu yana yaklaşık 11,5 milyar lira destek ve 6,7 milyon ton yakıt desteği sağladıklarını aktardı.

Bayrak ayrımı gözetmeksizin Ro-Ro ve Ro-Pax gemilerinin limanlarda ödediği kılavuzluk ve römörkaj ücretlerinin Bakanlıkça karşılanacağını belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda verilen ilk teşvikle İzmir-Sete arasında yeni bir Ro-Ro hattı açılmıştır. Açılan bu hatta şu ana kadar yaklaşık 25 milyon lira destek sağlanmış ve 5 bin 361 yük taşıyan araç, kara yolunu kullanmadan ve sınır kapılarımızdaki sıkışıklığı yaşamadan Fransa'dan Avrupa Birliği topraklarına ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC İLE DENİZ YOLU TİCARETİNDE ELLEÇLEME MİKTARI 2,45 MİLYON TONA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında gerçekleşen deniz yolu ticaretine değinerek, "2022'de 1,9 milyon ton olan yük elleçleme miktarı 2023 sonu itibariyle yüzde 29 artışla 2,45 milyon tona yükselmiştir. Araç taşımacılığında 2022'de 68 bin 300 araç taşınmış iken 2023 yılında bu sayı yüzde 8 artarak 73 bin 800'e çıkmıştır. Bu artışların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine ve hem Kıbrıs Türk halkanın hem de anavatanımızın huzur ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya kararlılıkla devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Öte yandan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nin faydalarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizi arttıracak, mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla geliştirilen projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." dedi.