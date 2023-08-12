İMO Bursa'dan ulaşım zamlarına tepki

Bursa’da ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrası İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi’nden “Toplu ulaşıma zam yapmak kolaycılıktır” açıklaması geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da uzun hat tam bileti 9,40 liradan 13,50'ye, indirimli 8,75'ten 12,50 liraya, öğrenci 4,70'ten 7 liraya, Bursa Hafif Raylı Sistemi (BHRS) tam bileti 8,15'ten 12 liraya, indirimli 7,50'den 10,50 liraya, öğrenci ise 3,75'ten 6 liraya yükseltildi. İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, orta ve düşük gelir seviyeli vatandaşların hakkının korunması ve ekonomik durumun faturasının onlara çıkarılmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

Toplu taşımanın bir kamu görevi olduğunu vurgulayan İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu, şu açıklamalarda bulundu:

“Toplu taşıma sadece halkı bir yerden bir yere taşımak değil; hava kirliği, kent içi trafik problemi, otopark sorunu, ithal edilen akaryakıtın azalması gibi birçok unsuru içinde barındırmaktadır. Toplu taşımaya zam yapmak kolaycılıktır. Belediyeler toplu taşıma şirketlerini salt kar/zarar hesabı ile yönetemez. Yönetmemelidir. Toplu taşımaya zam yapma kolaycılığı yerine yatırımlarda ihtiyaç ve öncelik eksenli düşünmek, tasarruf etmek, önceliği olmayan yatırımları yapmamak ya da ertelemek çok daha etkin sonuç verecektir.”

TOPLU TAŞIMADA TASARRUFLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEMLER

Toplu taşımada daha tasarruflu ve sürdürülebilir yöntemlerin tercih edilebileceğini ifade eden Yönetim Kurulu şunları söyledi: “Türkiye Paris İklim Anlaşmasını imzalayarak 2030 yılına kadar karbon ayak izini azaltacak önlemler alacağına dair karar aldı. Bu yolda Bursa olarak önemli adımlar atabilir ve öncü olabiliriz. Elektrikli otobüs üreten Bursa’nın toplu taşıma filosunun karbon salınımı az, çevreci ve uzun vadede ekonomik toplu taşıma araçlarına evirmesi önemli bir adım olabilir.”