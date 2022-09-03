İMO Bursa'dan terminalde çöken çatı mesaisi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve Teknik Komisyon Üyeleri Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yağışla birlikte çöken çatıda son durumu tespit etmek için teknik incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’da yoğun yağmur yağışıyla birlikte birçok ilçede sel felaketi yaşanırken Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısı da çöktü. Konu ile ilgili olarak termalin çöken kısımlarını incelemek için Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emrah Mutlu, İMO Bursa Şube Teknik Komisyon Başkan Yardımcıları Uğur İnal, Şükrü Şahin, Komisyon üyeleri Berker Turan, Recep Tek, Araz Kebir, Şube Sekreteri Bedirhan Karagöz, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Temsilcileri olay yerine gitti. Terminal İşletme Müdürü Şeref Ayerdem’den de bilgi alan ekip çökmenin neden olduğu ve nasıl başladığını tespit etmek için ön incelemelerde bulundular.

TEKNİK İNCELEME DEVAM EDECEK

İMO Bursa Şubesi Teknik Komisyonu tarafından ön incelemenin ardından; “Çok kısa sürede oluşan olumsuz hava koşullarının etkisiyle terminal çatısında kısmi göçme meydana geldiği gözlemlendi. Yıldırım düşmesi ile ilgili herhangi bir ize rastlanılmadı. Beklenmedik oranda aşırı yağış ve fırtına mahiyetinde rüzgar oluştu. Kısa sürede yüksek miktarda olan yağışın etkisi sebebi ile taşıyıcı sistemin yetersiz kalabileceği veya daha önce taşıyıcı sistemde oluşan herhangi bir zaafiyetin yetersizliği sebebi ile çökmenin olduğu değerlendirilmektedir. Çatıda oluşan göçmenin nedenlerinin detaylı incelenip, ileride hazırlanacak bu ve benzeri projelere referans olabilecek bilgilerin elde edilmesi önemli. Bu doğrultuda çalışılması gerekmektedir. İMO Bursa Şubesi Teknik Komisyonu’nun proje ve meteorolojik veriler doğrultusunda yapacağı detaylı inceleme sonucunda hazırlayacağı rapor ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Çökmenin nasıl gerçekleştiğini ve etkenlerini araştırmak için detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini ifade eden İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emrah Mutlu, meteorolojik verilerin ve terminal statik proje hesaplarının incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Mutlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iletişim halinde olmaya devam edeceklerini belirterek, “İklim değişikliği ile birlikte yağış miktarları da arttı. Yeniden yaşanabilecek olaylarda bu tür hasarların oluşmaması için doğru tespitlerin yapılıp şimdiden önlem alınması gerekiyor” dedi.