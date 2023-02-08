İMEAK ve GEMİSANDER tedarik ettikleri malzemeleri bölgeye gönderdi

İzmir'de İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), Aliağa esnafından satın aldığı acil yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi.İZMİR (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle tüm Türkiye derin bir üzüntü yaşarken Aliağa Belediyesi, Aliağa Kaymakamlığı'nın ve AFAD'ın 5 TIR Acil ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine göndermesinin ardından STK ve Odaların yardım çalışmaları devam ediyor.

GEMİSANDER, Aliağa esnafından tedarik ettiği yüzlerce bot, mont, eldiven, termal içlik vb. acil yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara, milletimizin çabalarına biz de destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ise, kurumlara ve Aliağa Esnafımıza teşekkür ederek, "Çok zor günler yaşıyoruz. Deprem felaketi yüreğimizi dağladı. Kurumlarımıza ve Aliağa Esnafımıza teşekkür ediyorum Bu acıları da birlikte aşacağız. Milletimizin başı sağolsun" dedi.