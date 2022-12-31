İmar toplantısı Kocaeli Derince'de yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı imar toplantısı Derince ilçesinde yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Her ay düzenli olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan imar toplantısı bu kez Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelinin de hazır bulunduğu toplantıya Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 ilçenin belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katıldığı aralık ayı imar toplantısı Derince ilçesinde düzenlendi. Toplantının başlangıcında uzman personelle çeşitli konular üzerine istişarede bulunulurken yıl boyunca yapılan işlerin genel değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Ayrıca toplantıda 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında istişareler yapıldı.