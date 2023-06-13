İmamoğlu, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz 11 Haziran’da çıkan yangınla küle dönen ve çöken 6 katlı fabrika çevresinde incelemelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 Haziran’da çıkan yangınla küle dönen ve çöken 6 katlı fabrika çevresinde incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, mahsur kalan 8 işçinin itfaiye ekiplerince kurtarılışı, yangının çıkış nedeni ve yanan binanın imalat süreçleriyle ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. Yanan ve ardından kısa sürede çökmeye başlayan binanın, 3 farklı zaman diliminde inşa edilip birbirine eklemlendiğini aktaran Albayrak, bu nedenle iç kesimlerdeki yangına müdahale etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Başkan İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir can kaybı olmaması, hepimiz için sevindirici. İnsanların ondan önce tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürülmesi kıymetli. Ben, bütün itfaiyeci ekibimize, Daire Başkanımızdan erlerine varıncaya kadar emeklerine teşekkür ediyorum” dedi.

Binanın her bir katının 5500 metrekareden oluştuğu bilgisini paylaşan Albayrak, binanın kısmen çökme sürecini de “Normalde böylesi bir bina, 2-3 gün süren yangınlardan sonra kendisini bırakırken, bu bina, daha birinci gün dolmadan kendini yavaş yavaş bırakmaya başlıyor” aktarımında bulundu. Binada 10 farklı iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler olduğunu kaydeden Albayrak, bu firmaların bir bölümünde parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı malzemelerinin olduğunu tespit ettiklerini vurguladı. Benzeri bir yangının 2011’de yaşandığını ve söndürme işlemlerinin 6 gün sürdüğünü belirten Albayrak, “Dolayısıyla böylesi bir yangını bizim 60 saat içerisinde söndürebilmemiz, kontrol altına alabilmemiz bizim de bir başarımız” diye konuştu.