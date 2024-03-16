İmamoğlu ve Kösedağ'dan Caddebostan çıkarması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ, Kadıköy Caddebostan’da halkla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Konuşmasında, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan konuşmasını gündeme getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu cennet vatanın kurucusuna, ulu önder, kurucu liderimiz Atatürk'e ağız dolusu hakaret eden bir meczup vardı; hatırlayın. Haftalardır bekliyorum, bu meczuba acaba bir savcı çıkar, bir soruşturma açar mı diye. Ama açmazlar. Bu iktidar, o meczuplardan memnun. Hatta onları ödüllendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bizim aramızdaki fark ne biliyor musunuz” diyen İmamoğlu, Biz, milletin evlatlarına güvenerek yola çıkıyoruz. Onlar ise bir avuç insanın eş, dost, akrabanın evlatlarını korumak için koşuyorlar. Aramızdaki fark bu. Biz, bu şehirde liyakati önde tuttuğumuz için başarılıyız. Toplumun dengesini bozdular. Aileye bak. Milletvekili var. Hem de iki tane eski milletvekili. Oğlu milletvekili. Devletin kademelerinde 5-6 insan var, sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başka bir aile yokmuşçasına. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde böyle aymazlığı, böyle sefilliği, böyle rezilliği başka hiçbir dönemde yaşamadı” şeklinde konuştu.