İmamoğlu ve Çalık, Hızır lokmasına ortak oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi’ndeki Hızır lokmasına ortak oldu. Tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Başkan Çalık, “Memleketimizin birliğe, bolluğa, berekete ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Hızır, hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi’nde verilen Hızır lokmasına ortak oldu. Deyişlerin okunmasıyla başlayan lokma dağıtımı öncesinde, İmamoğlu ve Çalık birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra, Dede Rıza Kılıç’ın okuduğu duanın ardından Hızır lokmaları dağıtıldı ve oruçlar açıldı.

“DARDA OLANIN, HIZIR YOLDAŞI OLSUN”

“Darda olanın, Hızır yoldaşı olsun, yardımcısı olsun” diyen Başkan İmamoğlu, “Bu değerli ibadethane, cemevimiz buraya çok yakıştı. Buradaki insanların mutluluğu huzuru sanki İstanbul’a iyi geliyor. Büyük bir yolculuğun tam ortasında, bugün burada Hızır lokmasında sevgili canlarımızın oruçlarını açmalarına, lokmalarına eşlik ediyoruz. Tutulan oruçlar, Hak katında kabul olsun. Ne mutlu sizlerle beraber dostça, can cana bir ömür yaşıyoruz. Allah, hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.

“HIZIR, HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN”

Tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyen Başkan Çalık ise “Memleketimizin birliğe, bolluğa, berekete ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Burada bulunan bu güzel insanların ettiği duaların, tuttuğu oruçların kabul olmasını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Hızır, hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.