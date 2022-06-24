İmamoğlu üç yılın hesabını verdi

Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından 23 Haziran 2019 seçimlerinin 3. yıldönümü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - “İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu”, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tebrik mesajı da etkinlik öncesinde okundu. Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından 23 Haziran 2019 seçimlerinin 3. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen “Demokrasi Şenliği” kapsamında düzenlenen sunum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP ve SHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti genel başkan yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, çok sayıda milletvekili, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, ilçe belediye başkanları ve İBB bürokratları sunum için düzenlenen etkinlikte yer aldı. Dilek İmamoğlu da etkinliğe katılarak, eşini yalnız bırakmadı.

“İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanlarımızı kutladığım gibi, İBB Başkanımızı da yürekten kutluyorum. Koca koca adamlar, ‘Acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elini, kolunu nasıl bağlarız? Nasıl hizmet edemez hale getiririz’ diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar, bütün sorunları çözme kararlılığımız var. Ve bütün sorunları çözeceğiz. Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, iktidar tarafından kendilerine yaşatılan zorlukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi İBB başkanlığı döneminde basına yansıyan sözleriyle örneklendirdi.

Erdoğan’ın merkezi hükümete yönelik eleştirilerine ve ürettikleri projelere onay vermemesine yönelik sözlerine gönderme yapan Başkan İmamoğlu, “Tüp geçit projesi için yaptığı bu konuşma, aylardır bekletilen Beylikdüzü metrosu işine ne kadar benziyor değil mi? Yaşadıkları zorlukların mislisini bize yaşatmalarının mahcubiyetini ve utancını yaşıyorum. Dün, yaşadıklarından dert yananlar, iktidar gücüne sahip olunca, yaşadıkları zorlukların mislisini bize yaşatmakta hiç beis görmüyor. Bunun neresinde bu adalet var, neresinde kalkınma var; anlayamadım. Ama, her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

TÜRKİYE, ÇOK AĞIR BİR HUKUK VE DEMOKRASİ KRİZİ YAŞIYOR”

İmamoğlu sunumunda, Türkiye’nin çok ağır bir yönetim ve ekonomik kriz yaşadığına vurgu yaptı.

“Bu toplantıya gelmeden satın aldığımız herhangi bir ürünü, bu toplantı çıkışında aynı fiyattan alamayabiliriz” diyen Başkan İmamoğlu, “Türkiye, aynı zamanda çok ağır bir hukuk ve demokrasi krizi yaşıyor. Her saat başı, adalet duygumuzu yerle bir eden adaletsiz bir mahkeme kararıyla, demokrasinin kurum ve kurallarını hiçe sayan bir idari uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz” ifadelerini kullandı.