İmamoğlu: Süreci takip edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın 14 Aralık’a ertelenmesini değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Şehzadebaşı Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İçeride ettiğim duayı, burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım" dedi.

"Allah, memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun" diyen Başkan İmamoğlu, "Özellikle ifade edeyim ki; adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise, hepsinin hakkında en yakın zamanda, adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Süreci takip edeceğiz. Hukukçularımızla değerlendireceğiz. Umut ediyorum, açıkça ve net söyleyeyim ki; ben, Yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına, adaletine güvenmek istiyorum” diye konuştu.