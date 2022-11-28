İmamoğlu: Son yılların en büyük yatırım bütçesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘adaletli, disiplinli, bereketli’ sözleriyle tanımladığı ‘2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi’ sunumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; kurumun “2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi“ni sunmadan önce, Saraçhane’deki makam odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Meclisi’nde 2023 yılı bütçesini konuşacaklarını aktaran Başkan İmamoğlu, bu bütçenin son yılların en büyük yatırım bütçesi olduğunu söyledi.

Dönemlerinde yaptıkları dördüncü bütçe olacağını ifade eden İmamoğlu, "Şimdi bu bütçelerin yürütülmesinde, temelde o günün sorunlarının çözümü var. Yani nedir bu? Mesela cari transferler; bizim 2020’de, 2021’de çok daha önceliğimiz oldu. Pandemi süreci, yoksulluk, yapılan yardımlar, gelirlerin daralması… Ciddi bir sorunlu dönem yaşadı. Bütün ülke yaşadı ama yerel yönetimler daha yoğun yaşadı. Ama mesela bugün açıkladığımız 2023 bütçesi, son yılların en büyük yatırım bütçesi. Yüzde 50’nin üstüne çıkan, yüzde 52’lere varan yatırım bütçesi. Önemli olan, o günün ihtiyaçlarını çözebilmekte. Her ne kadar, ‘Geçmişte yatırım bütçeleri yoğundu’ deseler de az önce bahsettiğim işte metro yatırımlarının durduğu bütçeler, yine o dönemin bütçeleri. Yani yapılacağını öngörmüşler, o paraları harcayacaklarını öngörmüşler, ama durmuş o işler, yapamamışlar. O bakımdan hem tasarım olarak bütçe tasarımları açısından günün sorunlarını çözen erdemli bütçeler, ahlaklı bütçeler, nitelikli bütçeler yönettik hem de uygulamada gerçekleşen bütçe noktasında da yine etkili bir bütçe yönetimi dönemi geçirdiğimizi ifade edebilirim. Tümüyle süreci ele aldıkça, olgunlaştıkça daha da iyi yere gidiyor. Bugünün ekonomik koşullarında, yani enflasyonun Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına, oranlara çıktığı, maliyetlerin yıl içinde üç-dört kez revize edildiği, birim fiyatların en az üç-dört kez ilanla düzeltildiği bir dönemde bile, biz, yüzde elli 52’ye varan bir yatırım bütçesini 2023’e koyma cesaretini ve erdemini koyduk ortaya. Ve bunu da başaracağız" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU YANITI

Gazetecilerin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve AK Parti’nin stadyumda düzenlediği ‘İstanbul Buluşması’na kadar birçok sorusuna da çarpıcı yanıtlar verdi.

Başkan İmamoğlu, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı” sorusunu, “Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” şeklinde yanıtladı.

Gazeteciler, İmamoğlu’na, AK Parti’nin stadyumda düzenlediği ‘İstanbul Buluşması’ için Metro İstanbul’un özel seferler düzenlemesinin eleştirildiğini aktardı.

Başkan İmamoğlu bu yöndeki soruya ise, “Biz, her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Partiler var ve özgür bir biçimde iletişimlerini yapabiliyorlarsa, özgür bir biçimde eşitlikçi bir ortamda propagandalarını yapabiliyorlarsa, o ülkede olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz. Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak olgun demokrasiye katkı sunmaktan büyük keyif ve onur duyan bir Belediye Başkanıyım. Onun için yapılan hizmeti, arkadaşlarım adına tebrik ediyorum” yanıtını verdi.