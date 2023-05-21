Son Dakika

İmamoğlu Silivri'de konuştu: İftiraları yüzlerine çalacağız

GÜNDEM 21.05.2023, 19:19
İmamoğlu Silivri'de konuştu: İftiraları yüzlerine çalacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Atatürk Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa seslenerek, ülkenin huzuru kaçsın isteyen bir anlayışa karşı mücadele ettiklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri Atatürk Meydanı’nı dolduran coşkulu kalabalığa konuştu.

Meydanı ve evlerinin balkonlarını, ellerindeki Türk bayraklarıyla dolduran Silivrililer, İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu.

Ülkenin huzuru kaçsın isteyen bir anlayışa karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Kendisine oy vermeyen herkesi, ne yazık ki vatan haini olmakla suçlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış; milleti bölmeye, düşmanlaştırmaya dayalı bir anlayış. Bunların yalanlarını, iftiralarını yüzlerini çalacağız  Bunların kötü sözlerini onlara iade edeceğiz" dedi.

"Milletimizi kandırmalarına, aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz" diyen İmamoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Onların aklında bin bir çeşit şeytanlık var. Efendim neymiş? Seçimden bir gün sonra, Ekrem İmamoğlu'nun hesabını göreceklermiş. Ekrem İmamoğlu'nu bu millet size yedirmez kardeşim” dedi. İktidar mensuplarının vatandaşlara karşı başka, yabancı ülke temsilcilerine karşı başka davrandığına dikkat çeken İmamoğlu, “5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, mektupla kendisine hakaret etti, hatırlıyorsunuz değil mi? Ve bu hakaret hepimizin canını yaktı. Çıkıp, ona haddini bildirmesini, cevap vermesini bekleriz. Öyle değil mi? Ne yaptı? Tek bir kelime yanıt bile vermedi. Veremez miydi? Verirdi. Ama veremez. Veremedi. Türkiye'de, şuradaki herhangi birisi o cümleyi kursa ne olurdu? En az 2 yıl Silivri'de yatardı. Öyle değil mi? Türk milletine, benim canım insanıma gelince, oluyorsun kabadayı; ama sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin hepimizin içini yakan o kötü sözüne gelince, oluyorsunuz sahte kabadayı. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Bu milleti aldatamazsınız”.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SÖZLERİ ERDOĞAN'A YARIYOR"

Bu arada her seçim döneminde terör örgütleri mensuplarınca hazırlanan ve sosyal medyada dolaşıma sokulan videoların iktidarın işine yaradığının altını çizen İmamoğlu, “Bunların her sözü, Erdoğan'ın işine yarıyor. Ve konuşmaya devam ediyorlar. Ve çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanı, diyor ki; ‘Bak, bunlar sizi destekliyor’ diyor. Filmlerini yapıyor. Ya bu nasıl iş? Ya Allah aşkına, faydaları sanayken, nasıl bizi destekliyor bunlar? Bakın; bunların her sözünü kullanan sizsiniz. Milleti aldatmak adına, bu videoları reklamla piyasaya çıkaran sizsiniz. Ya bu malzemeyi de sana veren onlar; terör örgütleri. Benim zeki, çevik, akıllı vatandaşlarım, Allah aşkına bu danışıklı dövüş değil de nedir?” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 33 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Antalyaspor 32 37
13. Ankaragücü 33 39
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leeds United 37 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 35 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 34 71
4. Real Sociedad 35 65
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 34 55
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 35 48
9. Osasuna 35 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Almeria 35 39
14. Celta Vigo 35 39
15. Cadiz 35 38
16. Valencia 34 37
17. Getafe 35 35
18. Real Valladolid 35 35
19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20