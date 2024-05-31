Son Dakika

İmamoğlu: Seçmen, ‘müzakere edin’ talimatı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e tebrik ziyaretinde bulundu

GÜNDEM 31.05.2024, 14:20
İmamoğlu: Seçmen, ‘müzakere edin’ talimatı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e tebrik ziyaretinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’i makamında tebrik etti. “Abdullah Başkanımıza, Bağcılar’da başarılı bir dönem geçirmesini diliyorum” diyen İmamoğlu, “İnşallah Bağcılar halkıyla birlikte, kendi yol arkadaşlarıyla üretecekleri hizmetlerin hem Bağcılar’a hem de İstanbul'a değer katmasını tabii ki istiyoruz ve diliyoruz. 39 ilçemizi tek tek gezerek, kurum hafızamızı onların gözünden tazeliyoruz ve ilçe ilçe aslında beslediğimiz verilerle, güçlü bir stratejik planı, ilk kez 39 ilçenin heyetleriyle yapma arzusundayız. Bu yönde çok verimli bir gezi turumuz var. Büyük bir çoğunluğunu tamamladık. İnşallah bugün itibariyle 7-8 belediyemiz kalacak” şeklinde konuştu. 

“UYUMLU BİR DÖNEMİ GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM”

“Arzumuz o ki; temmuz ayında kurumumuz, bütün İstanbul'un özetini ve önümüzdeki 5 yıl süresince, eşitlikçi ve adil bir biçimde bütün ilçelere dağılan hizmetlerini öngörü olarak tasarlanmış olacak” diyen İmamoğlu, “Tabii hem ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hem vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını gözeterek bunu yapacağız. Bu konuda da Bağcılar, İstanbul’umuzun en önemli ilçelerinden birisi hem nüfusu bakımıyla hem demografik özellikleriyle. Ve bu çeşitliliğinin yanı sıra; çocukların, gençlerin ciddi bir nüfusa sahip olduğu bu ilçemizde, meseleyi çok önemle ele alıyoruz. Bu bakımdan, uyumlu bir dönemi Abdullah Özdemir Başkanımızla Bağcılar'da geçireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

“KAZANÇLI ÇIKACAK OLAN MİLLETİMİZDİR”

Seçim sonrasında herkesin temel amacının, vatandaşa hizmet ve iyi diyalog olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:  “İstişareyi, iyi diyaloğu, müzakereyi toplum net olarak bütün siyasetçilerden, bütün belediye başkanlarından, bütün yöneticilerinden net olarak istemiştir. Hatta seçmen talimat vermiştir, ‘Böyle yapın’ diye hepimize. Bu yönüyle bu sesi duymak ve yeni nesil bir dönemi, yeni nesil bir ilişkiyi, yeni nesil bir siyaseti hep beraber ortaya koymak zorundayız. Ben, bu iyi niyeti birçok ilçede şöyle de tarifledim: Genç bir belediye başkanımız olarak Abdullah Başkanımızın da huzurunda tariflemek isterim. Dilerim ve isterim ki; bu dönem, Bağcılar yerel yönetim tarihinin en başarılı 5 yılı olsun. Bir sonraki talipli, bundan daha başarılısını arzu ederek ve iddia koyarak vatandaşın huzuruna çıksın. Bundan kazançlı çıkacak olan milletimizdir. Bu niyetle ve bu duyguyla 39 ilçemizi geziyorum. İnşallah sonuçları da hayırlara vesile olsun hem Bağcılar’ımız hem İstanbul'umuz topyekun kazançlı çıksın. Başarılar diliyoruz.”

ÖZDEMİR: “VATANDAŞLARIMIZIN HEPİMİZE YÜKLEMİŞ OLDUĞU SORUMLULUKLAR VAR”

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir de İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Teşekkür ediyoruz nazik ziyaretiniz için. Yeni dönem inşallah İstanbul'umuza da ilçelerimize de hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın hem sizlere hem bizlere yüklemiş olduğu önemli bir sorumluluk söz konusu. Bu anlamda ilçe belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ortak çalışmalar yapması çok önemli ve kıymetli. Bağcılar halkımızın bize yüklediği sorumluluk özelinde büyük beklentileri var. Bir diğer taraftan da tabii ki Büyükşehir Belediyemiz nezdinde de sizlerden önemli beklentileri söz konusu. İnşallah bu toplantılarımızın sonuçları hayata geçeceğini ve Bağcılar halkına katkı sunacağını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Özdemir, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Bağcılar’ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21