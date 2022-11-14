İmamoğlu'ndan terör mağdurlarına 'geçmiş olsun' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim İstiklal Caddesi’nde dün gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında yaralanan vatandaşları hasta yataklarında ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan vatandaşları, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hasta yataklarında ziyaret etti.

Başhekim Prof. Dr. Kaan Gideroğlu’ndan yaralılarla ilgili bilgi alan Başkan İmamoğlu, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“TERÖRÜ KINIYORUZ”

Başkan İmamoğlu açıklamasında; “Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ne yazık ki, hepimizi çok üzen bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Elbette ki terörü kınıyoruz. Allah, memleketimizi ve memleketimizin insanlarını, terör örgütlerinden ve terörist saldırılarından korusun. Dün, üzücü bir biçimde İstiklal Caddesi'nde can kayıpları yaşadık. Onların yasını tutuyoruz. Tabii ki çok üzüldük. Kaybettiğimiz canlar, bizim canlarımız. Kim olurlarsa olsunlar, terör saldırısında yitirdiğimiz kim olursa olsun bu memlekette, bu memleket sınırları içerisinde, bizim canlarımız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hastanede ziyarette bulunduk. Durumları oldukça iyi yaralılarımızın. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızla ilgili de sürecin gayet iyi işlediği bilgisi verildi. Dolayısıyla katkısı olan bütün hekimlerimize, hastanelerimize de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra “Teröre karşı kol kola olacak 16 milyon insanımız var” diyen Başkan İmamoğlu, İstiklal Caddesi esnafına “geçmiş olsun” ziyaretlerinde bulundu.

Başkan İmamoğlu, “Bu acıları, bu yasları yaşarken hayatın devam ettiğini ve barışa, huzura dönük, terörizme dönük dimdik ayakta durduğumuzu, kol kola olduğumuzu, orada esnafımızı ziyaret ederek göstereceğim. İnanıyorum ve biliyorum ki, 16 milyon hemşerimiz aynı duyguyla, omuz omuza” dedi.