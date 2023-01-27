İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa'daki baba evine taziye ziyarette bulunarak, ailenin acısına ortak oldu.BURSA (İGFA) - Anadolu Turu kapsamında Bursa'da çeşitli temaslarda buluna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamının yitiren Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa’daki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Merhum Ateş’in anne, baba ve dayısına taziyelerini ileten Başkan İmamoğlu, acılı aileye sabır dileklerini iletti. İmamoğlu, merhum Ateş'in eşiyle de cep telefonuyla görüşerek, taziyede bulundu.

Ateş ailesinin evinden çıkan İmamoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

https://youtu.be/X6OQZnLtvLM

"Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun" diyen İmamoğlu, gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Sinan Ateş” sorusuna karşılık bir muhabire “İşine bak” yanıtı vermesine ilişkin değerlendirmede de bulundu.

İmamoğlu; "Ben, bu konuda Genel Başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? ‘Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz’ diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil, bütün herkes, adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan Hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Halen faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız" dedi.