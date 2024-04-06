İmamoğlu'ndan 'itfaiye' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 400 itfaiye eri mesai arkadaşıyla, Çekmeköy İtfaiye İstasyonu’nda kurulan iftar sofrasında buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy ve Sancaktepe’nin çiçeği burnunda belediye başkanlarının eşlik ettiği İBB Başkanı İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın itfaiye eri alımı talepleriyle ilgili yazılarını yanıtsız bıraktığı bilgisini paylaştı.

3 bine yakın itfaiye eri ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Biz, yıllardır talepte bulunuyoruz. Diyoruz ki; bu şehrin afetlere karşı güçlü, dayanıklı olması lazım. Ve bizim personel alımına ihtiyacımız var. Bu şehirde afetin zamanı yok. Ama ne yazık ki bakanlık, defalardır sunmamıza rağmen, bu talebimizi hala cevaplamamakta ısrar ediyor. Umut ederiz, buradan sizlerin oruç sofrasından, Ramazan sofrasından tekrar dile getiriyoruz. Böylesi önemli bir kadroya İstanbul'umuzun ihtiyacı vardır” dedi.