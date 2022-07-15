İmamoğlu'ndan 'çizmeli' yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkili olan yağmur sonrasında yaşanan süreçle ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Afetlere neden olan uygulamaların sahipleri çizmeyle şov yapıyor. Ben çizmeyi bir daha afet olmasın diye yatırım yaparken giyorum" dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bayramın birinci günü gecesinde etkili olan yağmur ve sonrasında yaşanan siyasi süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Başkan İmamoğlu’nun yaşanan selden etkilenen bölgeler, İBB’nin çalışmaları ve yapılan eleştirilere yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

"Yaratılan algıları değil, yalın gerçeği açıkça konuşalım” diyen Başkan İmamoğlu, “Ne yazık ki, son yıllarda Türkiye'de pek çok alanda, işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle, dejenere bir olgu ortaya çıktı. Nedir bu olgu? Tüm alanlarda ‘tek adamlık’ anlayışı” ifadelerini kullandı.

Tek adamlığın yüceltilmesinin ve her alana yayılmaya çalışılmasının çok tehlikeli bir durum olduğunu vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Biz, koskoca ülkeyi tek adam aklının kısıtlarıyla değil, ortak akıl ve kurumsal kabiliyetiyle yönetmeyi tercih ediyoruz. O yüzden, benim üzerimden binlerce yol arkadaşımın emeklerini yok saymaya, o arkadaşlarımın bütün çabalarını görmezden gelmeye, hiç kimsenin hakkı yok. Objektifin önüne geçip, çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz” diye konuştu.

"'ÇİZMENİ GİY' DİYEREK DOSTANE ÖNERİLER ALIYORUM AMA..."

Bu süreçte, “Çizmeni giy, alanda fotoğraf ver” diye dostane öneriler aldığını aktaran Başkan İmamoğlu, “Ben, çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil; afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye, öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Ben çizmeyi, sorun olduktan sonra medyaya fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye, 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum" dedi.

İmamoğlu, "Birilerinin gölgesine kendimi atıp, bazı insanların, belli grupların, o bir avuç insanın özel menfaatleri için kullananların, özellikle İstanbul'u özel menfaat için kullanılanların dümen suyuna girsem; inanın belki de bu şehirde steril, kimsenin dokunmadığı bir başkanlık yapmak mümkün olabilir. Ama ben, birilerinin icazetiyle, ‘kazan kazan’ anlayışıyla, steril bir yaşam sürmektense; milletimin dümen suyuna girip, yara bere içinde kalmayı tercih ettim” diye konuştu.