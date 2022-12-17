İmamoğlu'ndan çifte müjde

Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara çifte müjde verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının devamı niteliğindeki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yönettikleri ilçelerden geçen hat incelemesi sırasında İmamoğlu’na eşlik etti. İmamoğlu, inceleme gezisi sırasında İBB Genel Sekreter Yardımcıları Pelin Alpkökin, Mahir Polat ve Gürkan Alpay’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, Yıldız İstasyonu’ndan başlayacak test sürüşü öncesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla kamuoyunu çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

“Bugün Cumartesi günü, özel bir yerdeyiz” diyen İmamoğlu, “İstanbul'un en derin istasyonlarından birindeyiz. Beşiktaş sınırlarındayız. Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Şişli Belediye Başkanımızla beraber, ilk defa deneme turunu yapacağız. Yerin yaklaşık 75 metre derinliğinden, Yıldız'dan bineceğiz metromuza. Fulya durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. Çok önemli bir hat. Malum, Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açmıştık. Ama Mecidiyeköy'den sonrasıyla ilgili, özellikle Beşiktaş Meydanı'ndaki kazı yaklaşık 6,5 yıldır sürüyor. Şimdi orayla ilgili süreci hızlandırıyoruz, ama bir gecikme olacağı için, biz orada daha pratik bir hamle yaptık. Orayı bypass ederek, Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Arkeolojik kazıyla ilgili süreçleri de mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Ama bugün sevinçliyiz” diyen İmamoğlu, perondan başlayıp tren içinde devam ettirdiği açıklamalarını, “Yıldız’dan, birazdan Fulya'nın da altından geçerek Mecidiyeköy Meydanı’na çıkmış olacağız. Çok zor bir alan. Buradan farklı vasıtalarla bazen 30-40 dakika gidilecek bir yeri, rahatlıkla Barbaros Bulvarı'ndan, Beşiktaş'tan, Çarşı içinden buraya doğru biraz yürüyüşle beraber geldiğinizde, kolaylıkla artık hem Mahmutbey tarafına doğru bir yolculuğu hem de Mecidiyeköy'den diğer aktarmaları, diğer metrolarımızla bağlantılarını yapabileceksiniz. Müthiş kolaylık olacak. Yoğun bir çabayla bu süreci toparladık. 31 Aralık’ta, çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak. Sürprizlerimiz devam edecek ve ‘150 Günde 150 Projeyi’ bir gün sonrasında bu sefer de Dudullu-Bostancı'yı açarak tamamlayacağız. Bu müjdeli haberi hem Şişli Belediye Başkanımız Muammer Keskin'le hem de Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'la, bütün İstanbullu hemşehrilerimle paylaşmak istedim. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde noktaladı.