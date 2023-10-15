İmamoğlu'ndan '10 metro hattı' vurgusu

İstanbul'da ulaşımla ilgili önemli adımlar atıldığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaştırma Bakanlığımızın dışında, bizim etkin bir şekilde yürüttüğümüz 10 metro hattıyla beraber, İstanbul ulaşımını kolaylaştırma konusunda üstün adımlar atmış bir belediyeyiz" mesajı verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği ile düzenlenen, küresel havacılık sektörünün en önemli etkinliklerinden biri kabul edilen “28. Routes World 2023” açılış töreninde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katıldığı açılış töreninde konuşan İmamoğlu, İstanbul’un dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

“2024’TE 20 MİLYON TURİST HEDEFLİYORUZ”

İstanbul’un turizm anlamında asıl potansiyeline henüz erişemediğinin altını çizen İmamoğlu, “Bu yılın verileriyle baktığımızda, 17 milyonu aşan yabancı ziyaretçisi olacak İstanbul'umuzun. 2024 yılında, bu sayının 20 milyonu aşmasını elbette ki bekliyor ve hedefliyoruz” dedi. İstanbul’daki havaalanlarının, yılda 125 milyon yolcuya hizmet edecek kapasiteye ulaştığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bilindiği gibi, Türkiye'nin bir turizm ülkesi ve markası olarak stratejisini, bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız yürütüyor. Ancak biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, tabii ki bu konudaki sürece sorumluluğumuzu katarak, ‘Daha fazla ne yapabiliriz ve İstanbul'umuzu dünyanın en çok ziyaret edilen üç kentinden birisini yapma vizyonuyla nasıl bir yolculuğu tasarlayabiliriz’; buna eğildik” diye konuştu.

2023 verilerine göre İstanbul’u 17 milyonun aşkın turistin ziyaret edeceğinin hesaplandığını aktaran İmamoğlu, “2024 yılında, bu sayının 20 milyonu aşmasını elbette ki bekliyor ve hedefliyoruz” dedi. 4,5 yıllık görev süreleri boyunca ulaşım, konaklama, kültürel ve tarihi mirası koruma anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanlığımızın dışında, bizim etkin bir şekilde yürüttüğümüz 10 metro hattıyla beraber, İstanbul ulaşımını kolaylaştırma konusunda üstün adımlar atmış bir belediyeyiz. Bu aynı zamanda bir dünya rekoru” diye konuştu.

Kent içi rotaların belirlenmesinde, kent içi yönlendirmelerin standardizasyonu gibi pek çok alanda, projelerimizle turizmi desteklediklerini belirten İmamoğlu, "Son derece yetenekli, çok hazır bir sektörümüz vardır. Kabiliyeti yüksek bir sektör altyapısının olduğu bu kentte, belediyemiz ve yönetimimizin de sizlerle her alanda iş birliği yapabilecek bir pozisyonu olduğunu duyurmak isterim. Routes World 2023 Konferansı’nın ülkeler ve insanlık arasında, yeni ve daha güçlü bağlar kuracağına, fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Vali Gül ve İmamoğlu stantları birlikte gezdi.