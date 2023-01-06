İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir! Buradan haykırıyorum, İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum" dedi.İSTANBUL (İGFA) - 150 Günde 150 Proje’ parolasıyla başlattığı hizmetler serisinin finalini, 190’ıncı hizmet ile noktalayan İBB, 1,7 milyonluk bir nüfusu barındıran, 4 ilçeden geçecek, 14,3 km uzunluğundaki, 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımını tamamladı.

Yapımı tamamlanan hattının açılışında Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6’lı masa liderlerinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

"Türkiye’de siyasi rakibe teşekkür etmek bu iktidar zamanında haram ve günah oldu. Hak yiyenlerden olmadım, olmayacağım" diyen Başkan İmamoğlu, "Hizmetin partisi olmaz, şu parti yaptı, bu partinin projesi diye bir kavram asla olmaz. Milletimizin vergilerini, milletimizin seçtiği yöneticiler en verimli, en ahlaklı, en hesapverebilir şekilde değerlendirme zorunluluğumuz vardır" ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlu, "Bize milletin verdiği görev bu kadar yalın ve anlaşılırdır. İşte bu yalın yetkiyi sindiremez, milletin seçtiği kişi olarak millete efendilik yapmaya kalkarsan İstanbul’un bu halis yönetimine el koymak adına her türlü kumpası yapmaya kalkarsınız. Yaratmak istedikleri tam bir demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin, belki o ahlakın parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz" diye konuştu.

Milletin cevabını da hatırlatan İmamoğlu, "31 Mart, 6 Mayıs ve 23 Haziran’daki süreci hatırlasın. Benim bahsettiğim gökkubbeyi başınıza yıkmanın tasviri budur, onu başka yere çekmeye çalışanlar bunu anlasınlar. Anladığınızı da düşünüyorum. Anladığınızı da hissetmek istiyorum. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir! Buradan haykırıyorum, İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, sırasıyla Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu da birer konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu, konuşmalarında, yerel mahkemece hakkında hapis cezası verilen ve siyasi yasak getirilen İmamoğlu’na desteklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “İstanbullunun, 16 milyon insanın iradesine darbe vurulduğu zaman, hep beraber, birlikte karşı çıkmak zorundayız. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz ne olursa olsun, birlikte mücadele etmek zorundayız. O nedenle söylüyoruz; Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz” derken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Altılı Masa’nın tamamı arkanda. Çünkü, seni verirsek Muhittin Böcek'i de vermiş oluruz. Seni verirsek, Ankara'yı vermiş oluruz. Seni verirsek, bunlara Türkiye'nin geleceğini vermiş oluruz. Dolayısıyla Atatürk'ümüzün dediği gibi, ‘Geldikleri gibi gidecekler’ inşallah” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, “Altılı Masa olarak, milli iradenin arkasında, milli iradeye karşı olanların dimdik karşısında olacağız. Ve bu yolla bize 2023 seçimleri üzerinden mesaj vermek isteniyor ve deniyorsa ki; ‘Öyle hamleler yaparız ki, sizin iradenize ipotek koyarız.’ İşte buradan söylüyoruz: Asla ipotek koyamayacak ve 2023’ün demokrasi yılı olmasına asla engel olamayacaksınız” şeklinde konuştu. İmamoğlu ise duygularını, “Artık şunu öğrenecekler: Milletin seçtiğini, ancak millet değiştirir! Kıymetli Genel Başkanlarımın huzurunda haykırıyorum; ‘İstanbul için adalet, Türkiye için adalet…’ sözleriyle dile getirdi.