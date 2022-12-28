İmamoğlu: Kimse bizden susmamızı beklemesin

İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yürütülen terör soruşturması için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Biz kuzu değiliz. Bu ülkede adaletin yerini bulacağına inanan ve bunun mücadelesini kararlılıkla veren insanlarız” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2019’da göreve gelmeden önce, AK Partili yönetim döneminde alınan bazı kişilerin silahlı terör örgütü üyeliği, bombalı terör eylemi gibi suçlarının olduğunu öne süren Başka İmamoğlu, “2018 yılı Kasım ve Aralık ayında işe alınan 3 terör örgütü İBDA-C üyesi sabıkalı personelin iş akitlerini de biz feshettik” dedi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda yalnızca kendisi ve kendi yönetimindeki 100’den fazla kişinin yer aldığını ifade eden İmamoğlu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dönemlerini de işaret ederek, bu iki isim hakkında da işlem talep edilmediğini sorarak; “Bakın bugünün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da, o dönemin genel sekreter yardımcısıdır. yani sorumlulardan biridir. unutmayın…” dedi.

Başkan İmamoğlu, raporda sadece kendilerinin yer almasını tekrar eleştirerek, “O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa, gök kubbeyi başınıza yıkarız. Herkese eşit muamele yapılmışsa tamam aksi takdirde AK Parti milletveki adayı müfettiş, bu eksikliği yapmışsa bilerek ve isteyerek görevi ihmal suçu işlemiştir. Hesabını çatır çatır bakanıyla beraber öder" diye konuştu.

İmamoğlu, açıklamalarını, bunun bir hukuk davası değil, siyasi dava olduğunu öne sürerek, "Bu bir kişisel dava değil, ulusal dava. Bu bir mağduriyet davası değil, haysiyet davası! Kimse bizden susmamızı beklemesin. Kimse bu milletten teslim olmasını beklemesin. Öyle kolay kolay hakkımızı yedirmeyiz. Öyle kolay kolay mücadeleden vaz geçmeyiz" dedi.